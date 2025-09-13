Keresés

Külföld

Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

2025. szeptember 13., szombat 09:39 | Magyar Nemzet
Egyesült Államok Soros György Donald Trump baloldali tüntetések

Az Egyesült Államok elnöke kijelentette: úgy véli, Soros finanszírozza Amerika-szerte kitört baloldali tüntetések nagy részét, és ezt ki fogják vizsgálni. Trump a baloldal és a Soros-klán által szervezett tüntetések kapcsán úgy fogalmazott: „Ez felforgatás.”

  • Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket – írta a Bloomberg.

Az Egyesült Államok elnöke a Fox and Friends című műsorban jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump bejelentése alig néhány nappal azután történt, hogy egy luxusétteremben „szabad Palesztinát” skandáló tüntetőkkel találkozott.

Trump azt is megjegyezte, hogy az egyik tüntető jól öltözött volt és gazdagnak tűnt, ami arra késztette Trumpot, hogy feltegye a kérdést: vajon fizetett tüntetők voltak-e. 

Ezután az elnök megismételte korábbi vádját: Soros finanszírozza az országszerte kitört baloldali tüntetések nagy részét. A tüntetőket Soros és mások fizetik a munkájukért – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, hozzátéve:

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.

A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban. Az elnök korábban azt mondta, hogy Soros „és csodálatos radikális baloldali fia” ellen nyomozást kell indítani. 

Fotó: Shutterstock

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Az ENSZ elé vitték a lengyel területre berepült orosz drónok ügyét

Orbán Viktor: A magas adó elszegényíti a középosztályt

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

 Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.
