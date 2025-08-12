Az amerikai elnök Orbán Viktor véleményét kérte ki az orosz-ukrán háború ügyében + videó

Megosztás itt:

Lajkó Fanni elemző, Alapjogokért Központ: "Ebben a kérdésben Donald Trump volt aki a béke irányába terelte a folyamatot, szemben az Európai Unióval akik folyamatosan háborúpárti állásfoglalásokat tettek nyilvánosságra, folyamatosan újabb meg újabb szankciókat szavaztak meg amelyeknek lényegében semmilyen hatása nem volt az orosz gazdaságra. És amikor most ott van, hogy a világ két vezető politikusa leülhetnek a tárgyalóasztalhoz, akkor azt hallhatjuk az Egyesült Államok elnökétől, Donald Trumptól, hogy egy embertől kikérte a véleményét ebben az ügyben Orbán Viktortól. Ha az EU az elmúlt években hallgatott volna azokra a bölcs politikusokra akik itt már előre látták azt a folyamatot: eszkalálódás, nem látjuk a végét, ha így folytatódik, fegyverek küldése. Orbán Viktor a legelejétől fogva jelezte, hogy ennek így nincs semmi értelme. Ezt most Donald Trump is meghallgatta, és Orbán Viktort hívta fel ebben az ügyeben és kikérte a véleményét, és nem Ursula von der Leyenéket."