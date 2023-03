Az amerikai elnök a német kancellárral tárgyalt a Fehér Házban

Megosztás itt:

A megbeszélésről előzetesen annyit közöltek, hogy a fő témája az ukrajnai háború lesz. A találkozóról annyit hoztak nyilvánosságra, hogy az amerikai elnök köszönetet mondott a kancellárnak Németország átfogó támogatásáért Ukrajnának, és ebben a szoros együttműködésért az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel. Joe Biden nem csupán a katonai támogatást méltatta, de a német "morális" kiállást is Ukrajna mellett, ami az elnök megfogalmazása szerint nem volt könnyű Németországban. Az elnök elismeréssel említette a berlini kormány döntését a katonai kiadások növeléséről.

Olaf Scholz a találkozó rövid nyilvános részén úgy fogalmazott, hogy sok mindenről kell beszélniük, és fontosnak nevezte, hogy közösen azt az üzenetet közvetítsék: az Ukrajna melletti kiállás folytatódik, "tartson, ameddig szükséges". Olaf Scholz csütörtökön utazott az amerikai fővárosba, a pénteki találkozó Joe Bidennel nagyjából egy órán keresztül tartott jórészt az elnök dolgozószobájában, és részben kifejezetten négyszemközt. A német kancellár tavaly február elején, hivatalba lépése után alig két hónappal, és az ukrajnai háború kitörése előtt két héttel járt Washingtonban hivatalos látogatáson. Csütörtökön egy magas rangú kormányzati tisztségviselő egy sajtóbeszélgetésen előzetesen annyit mondott, hogy a találkozó alkalmat ad a két politikusnak összegezni tapasztalataikat Ukrajnával kapcsolatban, hiszen a közelmúltban mindketten találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az is elhangzott, hogy az ukrajnai háború összefüggésében szóba kerülhet Kína, és az általa keltett aggodalmak. Az illetékes fontos jelzésként említette, hogy Olaf Scholz csütörtökön a német törvényhozásban figyelmeztette Kínát, hogy ne nyújtson támogatást Oroszországnak a háborúhoz, és arra szólította fel Pekinget, hogy befolyását annak érdekében vesse be, hogy Oroszország vonuljon vissza Ukrajna területéről. Az előzetes közlés szerint a megbeszélés lehetőség arra is, hogy a német kancellár szóba hozza az európai aggályokat az amerikai úgynevezett inflációcsökkentési törvénnyel kapcsolatban, amely támogatást ígér amerikai vállalkozásoknak a megújuló energiára és zöldgazdaságra való áttérés ösztönzésére.

Európai álláspont szerint ez elfogadhatatlan protekcionista intézkedés. Németország egyik legjelentősebb katonai segítsége Ukrajna számára a Leopard harckocsik szállítása, amit január végén jelentett be, és aminek a feltétele a hírek szerint német részről az volt, hogy - egyfajta szimmetria alapján - az Egyesült Államok is köteleződjön el. Az Egyesült Államok akkor azt jelentette be, hogy egy zászlóaljnyi Abrams harckocsit ad Ukrajnának. A német kancellár pénteki látogatását egy héttel később követi Ursula von der Leyen utazása. Az Európai Bizottság német elnöke a Fehér Ház pénteki közlése szerint tárgyal majd Ukrajna további támogatásáról, valamint az Egyesült Államok és az EU közötti együttműködés további elemeiről.

