2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Külföld

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

2025. november 20., csütörtök 13:15 | Origo
Ukrajna Oroszország Háború Ukrajnában a brit The Telegraph amerikai béketerv

A brit The Telegraph értesülései szerint egy új amerikai béketerv azt javasolja, hogy Oroszország „bérleti díjat” fizessen Ukrajnának a Donbász feletti ellenőrzésért. A lap forrásai szerint a konstrukció célja, hogy a felek jogilag is kezelhető megoldást találjanak a háború egyik legkényesebb kérdésére.

A tervről szóló jelentés szerint a béketerv egyik kulcseleme a Donbász kérdéséhez kapcsolódó kompenzáció, amelyet Oroszország fizetne Ukrajnának. A források úgy írták le a mechanizmust, mint „pénz a földért”, vagyis olyan megoldást, amelyben pénzügyi ellentételezés járna azért, hogy Ukrajna jelenleg nem fér hozzá a terület ásványkincsekben gazdag részeihez.

A The Telegraph cikke nem közöl pontos összeget, és a javaslat megfogalmazása sem ismert részleteiben, de diplomáciai körökben úgy vélik, hogy a konstrukció hosszú távú megállapodás alapja lehet. A cikk szerint a béketerv célja nemcsak gazdasági jellegű: politikai szempontból is megoldást kínálna Ukrajna számára, amelynek alkotmánya nem engedi meg, hogy a kormány népszavazás nélkül lemondjon a Donbászról. A javaslat ezért úgy kezeli a helyzetet, hogy Ukrajna területként továbbra is megtartaná a Donbászt, miközben de facto orosz ellenőrzés alatt maradna – a béketerv ezzel kettős keretet kínál a konfliktus kezelésére.

A The Telegraph értesülései szerint a javasolt „bérleti megállapodás” lehetővé tenné, hogy Kijev elkerülje a politikailag rendkívül kockázatos népszavazást a Donbász sorsáról. A béketerv így kettős célt szolgálna: egyrészt anyagi kompenzációt nyújtana, másrészt biztosítaná, hogy Ukrajna jogilag ne veszítse el végleg a területet.

Diplomáciai források arra is rámutatnak, hogy a megoldás egyfajta átmeneti formula lenne, amelyet a felek később akár újabb tárgyalások alapjává tehetnek. A béketerv ennek megfelelően több ország támogatására számít, miközben a részletek kidolgozása még zajlik.

Fotó: Shutterstock

 

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

