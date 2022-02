Az amerikai bankok orosz kibertámadásoktól tartanak

Megosztás itt:

A brit hírügynökség szerint Oroszország és a Nyugat között tovább nőtt a feszültség szombaton, amikor az Egyesült Államok és szövetségesei döntést hoztak, hogy néhány orosz bankot lekapcsolnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerről, és megnehezítették a hozzáférést az orosz központi bank nemzetközi tartalékaihoz.

Nyugati kormányok hetek óta arra figyelmeztetnek, hogy a feszültség súlyos kibertámadásokhoz vezethet Oroszország és támogatóik részéről. "Lesznek válaszlépések Oroszország részéről, és azt hiszem, a lehető legkevésbé költséges módon fogják ezeket végrehajtani - valamilyen kibertámadással" - fejtegette Steven Schweitzer, a New York-i Swarthmore Csoport magas rangú pénzügyi vezetője.

A nemzetközi pénzintézetek, amelyek már békeidőben is a kibertámadások elsődleges célpontjai voltak, tovább fokozzák online hálózataik biztonságának ellenőrzését, felkészülnek a kibertámadások lehetséges forgatókönyveire, keresik a potenciális fenyegetéseket a pénzintézeti rendszereken belül, és pótlólagos munkatársakat helyeznek készültségbe arra az esetre, ha az ártó szándékú online tevékenység felerősödne - nyilatkozták a Reutersnak kiberbiztonsági szakemberek.

A bankok az alábbi lehetséges fenyegetésekre készülnek: zsaroló és ártó szándékú vírusos kibertámadások, az online pénzügyi szolgáltatást és a banki honlapok működését ellehetetlenítő támadások, adatlopás és adattörlés, illetve ezek egyidejű kombinációja.

"A bankok elképesztően felkészültek. Elővették szabályzati könyveiket, és gyakorolnak, gyakorolnak, gyakorolnak" - emelte ki Valerie Abend, az Accenture cég globális pénzügyi szolgáltató részlegének biztonsági igazgatója.

A legnagyobb amerikai pénzintézetek közül a JPMorgan Chase, a Citigroup, a Bank of America, a Wells Fargo, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs vagy nem válaszolt a Reuters megkeresésére, vagy elhárította a lehetőséget, hogy kibervédelmi terveiről beszéljen.

Kibervédelmi szakemberek szerint a kritikus amerikai pénzügyi infrastruktúráért felelős globális bankoknak igen szigorú működési kockázati szabályozásnak kell megfelelniük, és az amerikai vállalatok között az egyik legmagasabb kiberbiztonsági szabványokkal rendelkeznek.

Az amerikai pénzintézeti iparágban rendszeresen készülnek kibertámadásokra, legutóbb novemberben fejeztek be egy rendkívül széleskörű, a bankrendszer egészét érintő, modellezett zsarolóvírusos támadási gyakorlatot - tájékoztatott a felkészülést irányító amerikai tőzsdei értékpapír iparágak és pénzügyi piacok szövetsége (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA), amely az érintett szektor non-profit kereskedelmi szervezete.