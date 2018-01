Az államkincstár nagy bevételt vár a legális marihuána miatt

Sorban álltak San José városában, egy marihuánabolt előtt. Január elsejétől Kalifornia államban legálisan lehet kannabiszt vásárolni. A 21 éven felüli felnőttek 28 gramm marihuánát tarthatnak maguknál és hat tő kendert termeszthetnek az otthonukban. Nyilvános helyen ugyanakkor továbbra is tilos a kannabisz fogyasztása. A jogszabályváltozás hatalmas bevételnövekedést jelent a már most is több milliárd dolláros iparágnak és az államkincstárnak is.

„Minden vásárlással, mint bármely más terméknél, adóbevétel keletkezik” – mondta Matt Lucero bolttulajdonos.

Kalifornia a legnépesebb amerikai állam, ezért a jogszabályváltozás gazdasági elemzők szerint megduplázhatja a kannabiszpiac méretét az Egyesült Államokban, ahol így már hat államban lehet legálisan vásárolni a könnyűdrogból. A következő a sorban Massachusetts állam lesz, ahol várhatóan júliusban engedélyezik a kannabisz értékesítését. Szövetségi szinten továbbra is érvényes a tiltás, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet átvinni a marihuánát azokon az államokon, ahol nem legalizálták.