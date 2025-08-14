Keresés

Külföld

Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül

2025. augusztus 14., csütörtök 15:54 | Világgazdaság
Oroszország Egyesült Államok alaszkai csúcs Trump–Putyin-csúcstalálkozó Oroszország-elleni szankciók

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában. A mentesség kizárólag az Trump–Putyin-csúcstalálkozó lebonyolításához szükséges tranzakciókra érvényes.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán különleges engedélyt adott ki, amely augusztus 20-ig felfüggeszti egyes, Oroszországra kivetett szankciók alkalmazását. A lépés célja, hogy biztosítsa az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó zökkenőmentes megszervezését és lebonyolítását.

A mentesség kifejezetten azokra a pénzügyi és logisztikai tranzakciókra vonatkozik, amelyek „szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak” a találkozón való részvételhez.

Az amerikai szankciók az elmúlt években komoly korlátozásokat jelentettek orosz hivatalnokok és vállalatok számára, többek között utazási és pénzügyi tilalmak formájában. Ezek közül több akadályozhatta volna Vlagyimir Putyin és az orosz delegáció alaszkai jelenlétét, így pedig a békekötést és a fegyverszünet létrejöttét is.

Az OFAC hangsúlyozta, hogy a feloldás nem érinti a blokkolt vagyonokat, és a könnyítés kizárólag Trump és Putyin találkozójával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. A hivatal nem közölte, pontosan mely személyek vagy szervezetek részesülnek az ideiglenes felmentésben.

Fotó: Shutterstock

Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Háború Ukrajnában

