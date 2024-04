Az afrikai országba tízezreket telepíthetnek át a hatóságok + videó

Megosztás itt:

"Csak az idei évben több mint hatezer migráns érte el a szigetország partjait, ami 24%-kal több mint a tavalyi év hasonló időszakában, de még elmarad a 2022-es rekordtól, amikor is 12 hónap alatt közel 46 ezren érkeztek. Boris Johnson akkori miniszterelnök ugyanebben az évben jelentette be, hogy az illegális bevándorlókat ruandába tervezik deportálni. Azóta eltelt két év, de egyelőre egyetlen kitelepítésre sem került sor, mert a brit legfelsőbb bíróság, illetve strassburgi emberi jogok európai bírósága sikeresen közbelépett. Ezért volt szükség a most elfogadott törvényre, amely kimondja, hogy sem a menekültkérelmeket elbíráló testületek, sem pedig a bíróságok nem kérdőjelezhetik meg Ruanda biztonságos voltát.

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy napokon belül elindulnának a deportálások. Egy-egy kitelepítendő migráns egyéni jogorvoslati kérelmének elbírálása legalább hat hétig tart, és még a strassbourgi bíróság is beleszólhat az ügybe, bár Rishi Sunak már tett olyan kijelentéseket, hogy ha szükséges, kilépteti az országot az európai emberi jogok egyezményéből, amivel a bíróság is elveszítené itteni illetékességét.

Mindez persze időt vesz igénybe, az idő pedig a konzervatívok ellen dolgozik. Ha ugyanis a várhatóan ősszel tartandó parlamenti választásokig nem tudják működésbe hozni a kitelepítési programot, még nagyobb hendikeppel indulnak neki a kampánynak.

Láthatóan erre játszik az ellenzéki Munkáspárt is, mert bár most teljes melszélességgel szembehelyezkednek a programmal, az árnyék belügyminiszter egy interjúban többszöri kérdésre sem volt hajlandó megerősíteni, hogy ők azonnal leállítanák a deportálásokat.

Mert bármelyik párt van is hatalmon, valahogyan vissza kell tudnia tartani a szigetországba készülő migránsok ezreit. És bár az Európa Parlament által elfogadott migrációs paktumról az itteni médiában kevés szó esett, nyilvánvaló, hogy ha a kontinensen megemelkedik a bevándorlók száma, a Nagy Britanniára nehezedő migrációs nyomás is nőni fog."