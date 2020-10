Az afgán erők több tucat tagját ölték meg a tálibok

1423 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 50 180 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 beteg, így az elhunytak száma 1259 főre emelkedett, 14 905-en már meggyógyultak. Fontos, hogy mindenki beoltassa magát influenza ellen - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az Operatív törzs tájékoztatóján. Galgóczy Ágnes hangsúlyozta: az állam ebben az évben mindenki számára ingyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást, ezért fontos az injekció beadása. Egyaránt hatékony és biztonságos a három-, illetve a négykomponensű influenza elleni védőoltás - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Mindenki oltassa be magát influenza ellen - tanácsolja a Dél-pesti centrumkórház főorvosa. Szlávik János a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában arra figyelmeztetett: a koronavírus és az influenza együttes jelenléte nagyon súlyos következményekkel járhat. A koronavírus-fertőzési láncok megszakítására is alkalmas lehet a pénteken kezdődő őszi szünet az iskolákban - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. A Magyar Honvédség katonái is részt vesznek az iskolák fertőtlenítésében az őszi szünetben – közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Koronavírus fertőzötteket azonosítottak a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban. Egy diák és egy tanár tesztje lett pozitív. A kontaktkutatás eredményeként az iskola két szakcsoportja került karanténba, ők digitális oktatásra tértek át. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a nemzeti konszenzus felé vezető út első és legfontosabb lépésének tartaná, ha az ellenzék hitet tenne a jelenlegi családtámogatási rendszer mellett. Kövér László AzÜzlet.hu-nak adott interjúban elmondta: nemzetpolitikai téren óriási előrelépés történt 2010 óta, talán még nagyobb is mint amiről reálisan álmodhattak. Az egygyermekeseknek is érdemes családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolniuk ingatlant - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. Úgynevezett antigén gyorsteszteket használnak a mentők az új koronavírus kimutatására, amely 97 százalékos hatékonysággal működik - közölte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Elosztókat adott át az erzsébetvárosi Fidelitas a helyi vezetésnek, ezzel tiltakozva az önkormányzatban történt DK-s áramlopás ellen. A rendőrség korábban azért vonult ki az erzsébetvárosi hivatalhoz, mert feltehetőleg egy DK-s képviselő az önkormányzat áramát lopva bányászhatott kriptovalutát. Az elmúlt egy év után egyre többen látják a fővárosi vezetés cselekvőképtelenségét - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba szerint meredek döntés volt a főpolgármestertől az, hogy még több uniós támogatásért jelentkezett, miközben még a Lánchíd felújítását sem tudták elkezdeni. Százmilliárdos kár fenyeget a 3-as metró felújítása ügyében - mondta a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának fideszes tagja a Kossuth rádióban. Szabó Tímea lesz a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a 2021-es előválasztáson Karácsony Gergely szerint – írja a Telex. Ismét a magyar miniszterelnököt bírálta a momentumos Donáth Anna. Az ellenzéki EP-képviselő az Euractiv hírportálon megjelent írásában újfent a magyar demokrácia és a jogállamiság miatt fejezte ki aggodalmát. Kovács Zoltán államtitkár azt mondta, a kormányt nem lepte meg, hogy a balliberális erők újabb hadjáratot indítottak hazánk ellen. Az elmúlt évek költségvetési és pénzügyi makrogazdasági eredményei biztos alapot teremtettek a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Télen a szárazföldi útvonalakon, így a balkáni útvonalon lesz nagyobb az illegális bevándorlók mozgása, mert az időjárás miatt a tengeren nehezebb átjutni - mondta Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Szaúd-Arábia új gazdasági stratégiája rendkívül komoly lehetőségeket kínál a magyar vállalatok számára - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rijádban. Továbbra is kettős mérce érvényesül Brüsszelben az emberi jogok és a jogállamiság szempontjából - jelentette ki Hidvéghi Balázs a Fidesz európai parlamenti képviselője. A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerősen felmentette a romániai korrupcióellenes ügyészség vádjai alól Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét. A világon már 40,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt 6719 új esetet regisztráltak. Új óvintézkedéseket, a közéletet és a gazdasági életet tovább korlátozó döntéseket hozott a cseh kormány rendkívüli ülésén a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Csehországban az alapszükségleti termékeket árusító boltokon kívül bezárják az összes üzletet és szolgáltatást. Korlátozzák a lakosság szabad mozgását is, kivételt képez a munkahelyre való eljutás, a bevásárlás és az egészségügyi központok felkeresése. Tovább romlott a járványhelyzet Szlovákiában, egy nap alatt több mint 2200 új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel. Bulgáriában csütörtöktől a szabadban is kötelező lesz a maszkviselés amiatt, hogy az utóbbi időben megugrott az új koronavírusos esetek száma. Az elmúlt 24 órában 20 468 koronavírusos estet tártak fel Franciaországban. A kórházban ápolt súlyos betegek és az elhunytak száma egyre nagyobb ütemben emelkedik az országban. Illegális bevándorlók elleni támadásokkal vádolja a horvát rendőrséget a Dán Menekülttanács. A Görögország és Törökország között a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult fesztültség azonnali csökkentésre szólított fel a NATO főtitkára Brüsszelben. December 20-án ismétlik meg Kirgizisztánban a parlamenti választásokat - jelentette be a kirgiz választási bizottság, amely a tömeges tüntetések hatására korábban érvénytelenítette az októberi voksolás eredményét. Az örmény védelmi minisztérium ismét arról adott hírt, hogy a hegyi-karabahi hadsereg lelőtt egy azerbahdzsáni harci repülőgépet, amit Bakuban azonnal tagadtak, de abban egyetértenek a felek, hogy a harcok folytatódnak az enklávéban. A kijárási tilalom ellenére körülbelül ezer fős tüntetés volt ismét a nigériai Lagosban, és egy jogvédő szervezet jelentése szerint több résztvevőt megöltek. Legalább 15 embert agyontapostak a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány fővárosában pakisztáni vízumra várakozók tömegében - közölték afgán hivatalos források. Életfogytig tartó börtönre ítéltek Szicíliában egy maffiafőnököt, az ország legkeresettebb bűnözőjét, Matteo Messina Denarót, mert részt vett két ügyész, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino 1992-es meggyilkolásában, valamint több más ember megölésében. A járványügyi készültségi időszak során 1542 rendőri intézkedésre volt szükség a védelmi intézkedések megszegése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Elhunyt a súlyos koronavírus-fertőzéssel kezelt Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Október 8-án látott napvilágot a hír, hogy a főigazgató elkapta a koronavírus-fertőzést. Első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a férfit, aki brutálisan meggyilkolta élettársa szüleit 2018-ban Hódmezővásárhelyen. Idén utoljára a hosszú hétvégén lesz megnyitva a pesti rakpart a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az október 23-i és a november 1-jei ünnepnapokon, valamint az őszi szünet ideje alatt változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje. Mávinform: Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a vasúti közlekedési rend. Október 22-én pénteki, 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - ELTE BEAC Újbuda 106:66 Az oroszok hat játékosa megfertőződött a koronavírussal, ezért elhalasztották a Nyizsnyij Novgorod-Falco KC Szombathely mérkőzést a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő pénteken kezdi meg a jegyértékesítést a válogatott novemberi, három hazai találkozójára, köztük az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre.