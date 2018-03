Az abortusztörvény ellen tüntettek a lengyelek

Fekete Péntek néven tartottak országos tüntetéssorozatot Lengyelországban az abortusztörvény szigorítása ellen. Kétszáz különböző civil szervezet fogott össze. Ötven városban volt felvonulás, a legnagyobb Varsóban. A vidéki résztvevőket buszokkal utaztatták.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormány és a katolikus egyház háborút hirdetett a nők ellen. Tárgyként kezelnek minket, lealacsonyítanak – mondta egy tüntető.

A kormány gyakorlatilag minden esetben törvénytelennek minősítené a terhességmegszakítást, még akkor is, ha a magzatnak súlyos fejlődési rendellenességei és betegségei vannak. Még a Down-kóros csecsemőt is kötelező lenne megszülni. A kormány terveit a katolikus egyház is támogatja.

Baj van a demokráciával. Hiába vannak az emberek az utcán, a kormány nem törődik velük. A mostani tüntetésre is azért van szükség, mert semmibe veszik a nőket. Nem kéne, hogy az emberek ellen dolgozzanak, akiket az emberek választottak meg – mondja a tüntetés szervezője, Maria Swietlik.

Lengyelországban már tavaly is voltak fekete ruhás tüntetések az abortusztörvény ellen. A kritikusok fő érve, hogy a módosítások a nőket sodorják veszélybe. Akkor is kötelező lesz szülni, ha az anya belehalhat. A katolikus egyház nyomására egyébként a nemi erőszakot követő abortusz már most is tilos Lengyelországban.

Az elmúlt két évet ellopta az életünkből ez a kormány. Fokozatosan visszavezetik az országot a középkorba. A jobbosok szülőgépet csinálnának a nőkből, és annak örülnének a legjobban, ha ezt csendben tűrnénk – mondta egy tüntető.

2016-ban legálisan mindössze 1046 terhességmegszakítást hajtottak végre, miközben illegálisan a becslések szerint 100-150 ezret. Lengyelországban egyébként a fogamzásgátlók nagy része is be van tiltva, csak óvszer kapható legálisan.