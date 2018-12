A szombat éjjeli zavargások nyomai másnap is látszottak Párizsban. A Diadalívhez a francia elnök is ellátogatott. Emmanuel Macron a Buenos Aires-i G20-as csúcstalálkozóról visszatérve egyből a belvárosba ment, és találkozott a tüntetők megfékezésében részt vevő rendőrökkel is.

Később rendkívüli kormányülésre ült össze a francia kabinet. A tanácskozás témája a rendőrség kérése volt, hogy hirdessenek ki szükségállapotot Párizsban. Egyes vélemények szerint a fővárosban az 1968-as diáklázadások óta nem volt ilyen mértékű rendbontás. Az üzemanyagok adójának tervezett emelése ellen november 17-e óta tiltakoznak Franciaország-szerte.

„Tragikus ezt látni, az biztos, de úgy vélem, hogy jelenleg ez az egyetlen módja sajnos, hogy kommunikáljunk a kormánnyal. De azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat figyelembe kell venni, hogy például mi történt szombaton. Macron úrnak el kell fogadnia ami történt, és hogy ami történt, az miatta történt. Ő az egyetlen aki meg tudja változtatni a helyzetet. Mert az emberek nem állnak le. Az emberek bekattantak. Ennyi” – vélekedett egy helyi taxisofőr.

A sárga mellényesnek nevezett demonstrálók mozgalma a közösségi médiában szervezi a tüntetéseket. Először csak helyi tiltakozó akciókkal fejezték ki véleményüket, az utóbbi egy hétben azonban Párizs belvárosát többször is felforgatták a tiltakozók, akik a rohamrendőrökkel is egyre durvábban csaptak össze. Az adóemelés kérdése háttérbe került, a tüntetésekkel már a kormány és Macron elnök ellen tiltakoznak. A párizsi rendőrség több mint 400 embert tartóztatott le. A zavargások áttevődtek a gazdagabb városrészekre is. Itt is kirakatokat törtek be és autókat gyújtogattak.

„249 tüzet számolt össze a párizsi tűzoltóság, akik részesei voltak a biztonsági egységeinknek, és annyiszor kellett beavatkozniuk ahány tűz volt. A tüzek közül 112 gépjármű volt” – közölte Michel Delpuech párizsi rendőrfőnök.

Közben hétfőn újabb csoport csatlakozott a tüntető sárga mellényesekhez. A francia mentőautó vezetők is beálltak a demonstrálók közé.

„Már a harmadik nap, hogy sztrájkolunk. November 5-én, 16-án és ma, december 3-án is tüntettünk a társadalom-biztosítást finanszírozó új törvény 80. és a 29. cikkelye ellen. Ezek a pontok teljesen megakadályozzák, hogy dolgozzunk, tönkretesznek pénzügyileg és a cégeinket is. Ki kell rúgnunk embereket, az biztos” – panaszkodott egy mentőparancsnok.

A mentősök lezárták a fontos csomópontként szolgáló Concorde teret a Nemzetgyűlés épületéig.