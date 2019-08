Autóúton landolt egy kisgép

Dr. Járóka Lívia az Európai Parlament alelnöke fejhajtással emlékezett a többek között roma és szinti áldozatokra és a cselekvés fontosságát hangsúlyozta minden európai közösségben. Az LMP hisz abban, hogy a romák soha nem lehetnek másodrangú állampolgárok Magyarországon: „identitásuk, kultúrájuk, hagyományaik a magyar nemzeti kultúra szerves részei: erősebbé és gazdagabbá téve közös hazánkat”. Európa és Magyarország a cigányokkal együtt egységes, értékes egész - közölte Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője, a roma holokauszt emléknapja alkalmából. A roma holokauszt emléknapja alkalmából a Demokratikus Koalíció arra hívja fel a figyelmet, hogy az áldozatokról és a rémtettekről soha nem szabad megfeledkezni. A társadalom egészséges védekező mechanizmusa csak akkor alakulhat ki a káros tendenciák ellen, ha a fiatalokat hiteles történelmi ismeretekkel vértezzük fel, hogy felismerjék a kirekesztő és gyűlöletkeltő szándékot - közölte a nemzetiségi ombudsman. Tarlós István szerint a budapestieket blöfföléssel, hergeléssel, lózungokkal nem lehet félrevezetni, a fővárosi önkormányzati rendszer és annak irányítása nem valóságshow. A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjúban hangsúlyozta: nem kis mértékben Budapest érdekében vállalta az újabb főpolgármesteri jelölést. Megalakult a közmédia választási irodája, amelynek elnöke Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. a Közmédia Választási Iroda feladata elsősorban annak felügyelete, hogy a közmédia médiatartalom-szolgáltatásai a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljenek a Közszolgálati Kódex előírásainak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Előtérbe kerülhet a kisebb - néhány tíz vagy száz megawattos - teljesítményű atomreaktorok építése olyan területeken, ahol nincs szükség a hagyományos atomerőművek nagy teljesítményére - mondta Hózer Zoltán fizikus. Három hete fekszik egy beteg agyvérzéssel a Bajcsy-Zsilinszky kórházban. Ebből másfél hét ment el úgy, hogy nem végezték el rajta a CT-vizsgálatot, mivel a berendezés hetek óta nem működik - mondta Dr. László Imre, országgyűlési képviselő. A Párbeszéd azt javasolja, hogy 850 milliárd forinttal növeljék az egészségügy költségvetési forrásait, az első diploma megszerzését pedig tegyék ingyenessé. Idén csaknem 140-en tesznek ünnepélyes katonai esküt augusztus 20-án, a Parlament előtti Kossuth téren - mondta a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese, Böröndi Gábor. A napokban kapják meg emelt bérüket az egészségügyi szakdolgozók - mondta el Rétvári Bence államtitkár. Félmillióval több tankönyvet rendeltek idén, mint tavaly - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Megduplázódott a luxuslakások ára. Tavaly nyáron még éppen átlépte a luxusingatlanok piacán kínált lakások négyzetméterára az egymillió forintot, most viszont már nem egy esetben a kétmillió forintot is meghaladja - írja a Világgazdaság. Újabb négy pályázati felhívás jelenik meg a Magyar falu program keretében 16 milliárd forintos keretösszeggel a kormany.hu oldalon - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár. Hat éve folyamatosan nő a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a kormány olyan intézkedésekkel ösztönzi a fogyasztást, amelyek növelik a béreket - mondta Nagy Ádám államtitkár. A Volánbusz járműállománya összesen 638 korszerű, légkondicionált, a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül. Rolf Schnitzlert nevezték ki a Budapest Airport élére. Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot Ópusztaszeren. Az 1849-es ütközetről emlékeztek meg a debreceni honvédtemetőben, ahol felavatták a csatában elesett orosz katonák emlékkövét. Kiemelkedően fontos a mezőgazdaság fejlesztése, az azon munkálkodók erőfeszítései a nemzet jövőjét erősítik - mondta Vitályos Eszter államtitkár, Szentlőrincen. Az eddigi legmelegebb hónap lehet a Földön az idei július az előzetes adatok szerint. Egyre több migránsokat segítő civil hajó tart Líbia partjaitól az olasz kikötők felé, ami összefügg a líbiai polgárháborús helyzettel is - közölte az M1 tévé csatorna műsorában Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Történelmi mélypontra csökkent a tízéves német államkötvények hozama. Hat embert ölt meg, majd öngyilkos lett egy férfi Zágrábban. Összesen 75 migránst mentett ki a líbiai parti őrség a Földközi-tengerből az elmúlt napokban - közölte a líbiai belügyminisztérium. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár bejelentette: hatályba lépett az Egyesült Államok azon döntése, hogy felfüggeszti részvételét a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződésben. Washington azzal indokolta az INF-szerződés felmondásáról szóló döntését, hogy Moszkva megsértette a szerződésben foglaltakat és nem mutatott semmiféle hajlandóságot arra, hogy visszatérjen a szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítéséhez. Legalább 60 évre, de egyes területeken egy egész évszázadra lesz szükség ahhoz, hogy regenerálódjanak a mostani tűzvész által megsemmisült szibériai erdők - közölte az Orosz Tudományos Akadémia szibériai tagozatának egyik központja. Kína kénytelen lesz ellenlépéseket tenni abban az esetben, ha az Egyesült Államok ragaszkodik az újabb pótvámok bevezetéséhez - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő. A Kínával és egymással való nagyobb együttműködésre szólította fel Vang Ji kínai külügyminiszter pénteken Bangkokban a szervezet tagországait, illetve Japánt és Dél-Koreát a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének külügyminiszteri csúcstalálkozóján. Sikeresen szétválasztották a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosai a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket. Észak-Korea péntek kora hajnalban újabb rakétákat tesztelt; ezúttal két nap alatt a második, nyolc nap alatt a harmadik esetben. Japán eltávolította Dél-Koreát különleges kereskedelmi státusú partnerei listájáról. Felbujtóként, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat P. Tamással szemben az 1996-os ügetői merénylet ügyében a Fővárosi Főügyészség. Sofőr nélküli autót vontatott egy házilag barkácsolt szerkezettel egy román állampolgár az M3-as autópályán Tiszaújváros közelében. A rendőrség a szabálysértőt két hónapra eltiltotta a vezetéstől, illetve pénzbüntetést szabott ki a sofőrrel szemben. Halálra gázolt egy embert a vonat a Tolna megyei Tengelicnél csütörtök este. Augusztus első napján megdőlt a napi csapadékrekord - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az új rekordot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Bükkzsércen regisztrálták, ahol 110,6 milliméter csapadék hullott. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész ország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ideiglenes rendőrőrs működik a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején Mogyoródon, a versenypálya melletti parkolóban. A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott a román Universitatea Craiovával szemben a labdarúgó Európa-liga selejtezőjén. Stéphanie Frappart személyében női játékvezetője lesz az augusztus 14-én megrendezendő labdarúgó Európai Szuperkupa-mérkőzésnek. A brit Lewis Hamilton, a Mercedes ötszörös világbajnoka volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén. Labdarúgó NB I: Elhalasztják a ZTE-Ferencváros mérkőzést. A bajnok Ferencváros nélkül rajtol a labdarúgó OTP Bank Liga 2019/2020-as szezonja. A Fehérvár FC a második fordulóban búcsúzott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjétől, miután 2:0-ra kikapott a liechtensteini FC Vaduz-tól.