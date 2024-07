Egy ember meghalt és hatan megsérültek, amikor szerda este autó csapódott be egy kávézó teraszára Párizsban. A rendőrség egyelőre közlekedési balesetként kezeli az ügyet, de nem zárnak ki semmit. Főleg azután, hogy ma hajnalban különleges biztonsági és terrorellenes intézkedéseket léptettek életbe, amelyek az Olimpia megnyitásáig maradnak érvényben. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be.

