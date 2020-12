Autó hajtott a Black Lives Matter mozgalom tüntetői közé Manhattenben

Az EU-csúcson született megállapodással Magyarország és a magyar emberek győztek, a magyar baloldal ugyanakkor megint csak ártani akart saját hazájának - mondta Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: az EU-csúcson a magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a nemzeti érdekeket és elérnie azt, hogy a Magyarországnak járó pénzeket hazánk és a magyar emberek megkapják. Sikerült Magyarországnak megőriznie a szuverenitását, miután megkapta azokat a garanciákat, amelyeket kért, így az Európai Tanács csúcsértekezletén megállapodás születhetett - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A lehető legrosszabb kompromisszumot sikerült megkötnie Magyarországgal és Lengyelországgal Angela Merkel német kancellárnak - állítja Soros György a Project Syndicate című véleményportálon megjelent cikkében. Soros György kiborult, és ha számára kudarc az uniós csúcs kimenetele, akkor az a magyarok számára óriási győzelem – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Soros György évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy azok az országok, amelyek nem fogadnak be bevándorlókat, ne kapjanak pénzt - emlékeztetett a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán hangsúlyozta: „Ezt nem sikerült elérnie. Nem engedtünk a zsarolásnak, Magyarország és Lengyelország megvédte a magyarok és a lengyelek pénzét”. Az unió érdekében léptünk fel a lengyelekkel vállvetve, az érvényben lévő szerződésekhez ragaszkodva - hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs közölte: azt az elképzelést támogattuk, amely sikeressé tette az EU-t az elmúlt évtizedekben, ez pedig a tagállamok demokratikus és szabad együttműködése, nem pedig egy központosított, Brüsszelből irányított szuperhatalom. A magyarok és a lengyelek annak a politikai szándéknak tettek eleget Brüsszelben, amellyel őket a saját hazájukban megbízták - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. 6197 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 271 200-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6622-re emelkedett. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára a mai nappal a kormány felfüggeszti az idősek vásárlási idősávját. December 11-től további egy hónapig ingyenes a parkolás a közterületeken, valamint az internet a digitális oktatásban részt vevőknek. Az emberéletek megvédése mellett kiemelt célunk a családok támogatása is - közölte a kormány közösségimédia-oldala. Izer Norbert: éjfélig igényelhető még az adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban novemberre. Ismét álhíreket terjeszt több baloldali médium - jelentette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Péterfalvi Attila elmondta: a hírekkel ellentétben a vakcinainfo.gov.hu honlap adatkezelése minden vonatkozásában törvényes, nemcsak a magyar, hanem az Európai Unió adatvédelmi rendeletének is maradéktalanul megfelel. Főpolgármesterhez méltatlan Karácsony Gergely viselkedése a BKV botrányos buszbeszerzési pályázata kapcsán - jelentette ki Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának kormánypárti tagja. A CR-Facilities a BKV busztenderét elbukó cég tulajdonában levő autóbuszról készült fényképet használt fel referenciaként - erősítette meg Informátor című műsorunknak a vesztes vállalat ügyvezetője. Kósa József szerint az offshore hátterű cég nem kereste meg őket azzal a szándékkal, hogy megvenné tőlük a buszokat. Még a rendszámot sem takarta ki a más cég buszaival pályázó kamucég - az ügyben feljelentés történt. A júliusban elfogadott megállapodás megerősítése mérföldkő a járvány elleni védekezés sikerében - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az uniós tagországok vezetőinek kétnapos tanácskozását követően. „Itt az ideje, hogy még erősebben fellépjünk Brüsszel migrációt támogató politikájával szemben” - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután Bécsben tárgyalt az osztrák parlament alelnökével. Az Európai Unióból idén kilépett Egyesült Királysággal megkötni kívánt kereskedelmi megállapodás elmaradásának nagyobb a valószínűsége, mint a létrejöttének - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A török külügyminisztérium elítélte, valamint elfogultnak és jogtalannak nevezte, hogy az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői újabb szankciók bevezetésének lehetőségéről egyeztek meg Ankarával szemben. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 71 millió fölé nőtt a világban, a halálos áldozatoké több, mint másfél millió, a gyógyultaké pedig 45 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem ma reggeli adatai szerint. Több mint 69,5 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,581 millió a halálos áldozatok száma a világon. Újabb 30 napra meghosszabbították Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, így érvényben maradnak a kijárási és gyülekezési korlátozások, vagyis szilveszter éjszakára sem oldották fel a 23-órától 5 óráig tartó kijárási tilalmat. Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól. Marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat 12 főben maximálták. Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 millió lakosú térség országaiban 503 838 koronavírus-fertőzöttet igazoltak. Rekordot döntött az újonnan kiszűrt fertőzöttek és a járvány halálos áldozatainak száma Németországban, az elmúlt 24 órában 29 875 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust és 598 halálesetet regisztráltak. Törökországban egy nap alatt több mint 32 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Az amerikai szenátus lehengerlő többséggel elfogadta az éves védelmi költségvetést pénteken, dacára annak, hogy Donald Trump amerikai elnök vétóval fenyegetett. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal pénteken engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok további százmillió dózis koronavírus elleni vakcinát vásárol a Moderna gyógyszeripari cégtől. Ezt a vállalat jelentette be pénteken. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken elutasította Texas állam keresetét, amellyel Joe Biden demokrata párti jelölt győzelmét akarta érvényteleníteni a november 3-i elnökválasztáson négy tagállamban. A második világháború óta sosem csökkent egy év alatt annyit a globális szén-dioxid-kibocsátás, mint az idén az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt. A keresethez 17 másik állam igazságügyi minisztere és a washingtoni kongresszus 106 republikánus párti tagja csatlakozott. Öngyilkos merénylő követett el robbantást az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat regionális parancsnokságánál a Karacsáj-Cserkesz Köztársaságban - közölte az Interfax hírügynökség. Az albán fővárosban összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők, akik ismét az utcára vonulva fejezték ki felháborodásukat amiatt, hogy a rendőrök lelőttek egy 25 éves férfit, aki megszegte a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat. Több kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy Tatánál történt baleset miatt - közölte az Útinform szombat reggel. Vírusszkeptikus tartalmak hangadóinál tartott házkutatást a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Előállították Gődény Györgyöt - közölte a magát vírusrealistának valló gyógyszerész felesége. Gődény György ellen azt követően indult nyomozás, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a hatóságnak továbbította Kocsis-Cake Olivio párbeszédes országgyűlési képviselő kérdését, aki a vírustagadókkal szembeni fellépésről érdeklődött. Autó hajtott a Black Lives Matter nevű mozgalom tüntetői közé Manhattenben péntek délután, többen megsérültek - közölte a New York-i rendőrség szóvivője. Kapás Boglárka győzött 400 méter vegyesen az úszók kaposvári olimpiai kvalifikációs országos bajnokságán. Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - OSC 12:16 Labdarúgó NB I: Újpest FC - Puskás Akadémia FC 1:2 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Sopron Basket 53:104 Balázs Krisztián bronzérmet szerzett egyéni összetettben a törökországi Mersinben zajló férfi torna Európa-bajnokság juniorversenyében. A magyar csapatot irányító Marco Rossit holtversenyben a világ 9. legjobb szövetségi kapitányának választotta a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája volt a leggyorsabbnak az idényzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj második szabadedzésén.