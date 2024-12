Ausztria és Németország után Olaszország is felfüggesztette a szíriai menedékkérelmek elbírálását + videó

Megosztás itt:

"Olaszországot is aggodalommal tölti el az Aszad rezsim bukása következtében Európába özönlő szír menedékkérők helyzete. Matteo Piantedosi belügyminiszter szerint a helyzet összetett, mert igen nehéz meghatározni mi is történik pontosan a térségben. A belügyi tárca vezetője bejelentette Olaszország felfüggeszti a szír menedékkérelmek feldolgozását.

Hangsúlyozta az olasz kormány döntését az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa is legitimnek tartja. A tárcavezető elmondta, hogy azért is indokolt a menedék kérelmek felfüggesztése, mert nagy a valószínűsége, hogy akik kérelme folyamatban van, azok korábban az Assad rezsim elől menekültek, tehát kapcsolatban állhatnak a hatalom átvevőivel.

Az olasz kormány hétfő este rendkívüli tárgyalásra gyűlt össze a Chigi palotában a szíriai helyzet megvitatására. A Giorgia Meloni miniszterelnök által összehívott csúcstalálkozó után a miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki. Az olasz kormány más európai országokhoz hasonlóan úgy döntött, hogy felfüggeszti a Szíriából érkezők menedékkérelmeivel kapcsolatos eljárásokat. Matteo Salvini kormányfő - helyettes okos döntésnek nevezte a menedékkérelmek felfüggesztését.

A Liga főtitkára a szíriai konfliktus kirobbanása miatt komolyabb szigorításokat szorgalmaz. Annál is inkább, mert akik most Szíriából menekülni próbálnak, olyan iszlám szélsőségesek, akik Afganisztánban, Líbiában és a háború más színterein is jelen vannak – mondta Salvini. Azt is hozzáfűzte, hogy véleménye szerint a schengeni egyezményt is fel kellene függeszteni. Nemcsak Lampedusán, hanem Triesztnél a Brenner – hágón és Ventimiglianál is vissza kellene állítani a határellenőrzéseket. Salvini szerint a terrorfenyegetettség miatt, szigorú átvizsgálásokra van szükség."