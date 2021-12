Ausztria december 20-tól szigorítja a beutazási feltételeket

Megosztás itt:

A korlátozások értelmében hétfőtől az úgynevezett 2G-szabály alapján csakis a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek utazhatnak be Ausztriába, ők is csak akkor, ha fel tudnak mutatni egy friss, negatív PCR-tesztet, vagy a harmadik oltást igazoló iratot, különben karanténba kell vonulniuk.

A karantént egyébként egy a beutazást követően elvégzett negatív PCR-teszttel ki lehet váltani.

A 2G-szabály alól kivételt képeznek a várandós nők, 12 évesnél fiatalabb gyerekek és az olyan emberek, akik egészségügyi okokból nem oltathatják be magukat, utóbbi esetben orvosi igazolás szükséges. Az iskolás korú gyerekekre különleges szabályok vonatkoznak, esetükben elegendő a rendszeres tesztelési igazolás. Az ingázókra pedig továbbra is az enyhébb 3G-szabály van érvényben, miszerint a letesztelt emberek, vagyis friss negatív vírusteszt lelettel rendelkező oltatlanok is beutazhatnak.

"A szigorúbb beutazási korlátozások nagy kihívásokat jelentenek mindenekelőtt azok számára, akik a karácsonyi ünnepek alatt külföldre utaznak. Ugyanakkor ezek a szabályok éppen a jelenlegi helyzetben szükségesek, hogy gátat tudjunk szabni az omikron terjedésének Ausztriában" - jelentette ki Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető.

Az osztrák kormány egyébként pénteken a járványügyi szempontból kockázatos országok listáját kibővítette Angolával, Zambiával és Malawival, a közvetlen légi járatokat ezekből az országokból felfüggesztették.

Ausztriában a legfrissebb adatok szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által aggasztónak minősített, nagyszámú mutációval rendelkező omikron vírusvariánssal fertőzött nyolcvan személyt azonosítottak. A legtöbb ilyen esetet, összesen harminchetet Bécsben regisztrálták.

Ausztriában a járvány kitörése óta 1 245 232 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 13 438-an hunytak el.