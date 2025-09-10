Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Megosztás itt:

Az osztrák szövetségi kormány döntő lépésre szánta el magát az integráció területén: törvényben tiltják meg a 14 év alatti lányok számára a fejkendő viselését – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

A gyermekek jóléte és a fiatal lányok védelme a cél

– árulta el Claudia Plakolm, Ausztria Európáért, integrációért és családügyekért felelős minisztere.

A fejkendő az elnyomás jele a 14 év alatti lányok esetében

– hívta fel a figyelmet Plakolm.

