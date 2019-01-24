2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Ausztria a nőgyilkosságok országa

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 20:00, frissítve: csütörtök 20:29

Ausztria a nőgyilkosságok országa – írja egy osztrák bűnügyi magazin. Az Európai Unió tagállamai közül Ausztria az egyetlen olyan ország, ahol több nő esik áldozatul a gyilkosságoknak, mint férfi. Csak ebben az évben eddig 13 nap alatt 5 nőt öltek meg, az elkövetők egy kivételével bevándorlók voltak. Az osztrák belügyminiszter kitoloncoltatná az elítélt menedékkérőket, a bevándorlók társadalmi integrációjának problémáiról vitafórumot is tartottak Ausztriában.

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