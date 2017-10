Ausztrálok segítenék a menekülteket

„Hozzátok ide a menekülteket!” – olvasható a Sydney-ben összegyűlt tüntetők követelése. A tiltakozók szerint az ausztrál kormány embertelenül bánik az országba tartó migránsokkal, akiknek a csónakjait nem is engedik kikötni, ehelyett a közeli Nauru és Pápua Új-Guinea felé irányítják őket. Az egyik ausztrál üzemeltetésű pápuai menekültközpontot hamarosan bezárják, így 600 menedékkérő marad áram, ivóvíz és étel nélkül.

„Beszélni kell a pápuai kormánnyal, le kell állítani a bezárást és a kényszeráthelyezést. Ausztrália irányítja a menedékközpontot, nem a pápuai kormány. Ha az ausztrál miniszterelnök felemelné a telefont, és átszólna, nem zárna be a tábor. De most 600 ember fog olyan helyekre kerülni, amelyek nem biztonságosak, és ahol nincs alapvető ellátás. Két olyan helyről is tudunk, amely valójában építési terület” – mondta egy aktivista.

A migránsoknak azért kell elhagyniuk a tábort, mert egy pápua-új-guineai bíróság alkotmányellenesnek nevezte a központ működését. A menedékkérők azonban nem hajlandók távozni, mert szerintük emberi jogokat sért, hogy elzárják őket a vizet, áramot és biztonságot nyújtó létesítménytől.

Korábban a helyi lakosok többször is megtámadták a menekülteket, sok esetben kövekkel és bozótvágó késekkel rontottak a migránsokra.

„Szeretném, ha Pápua Új-Guineából és Nauruból mindenkit Ausztráliába vinnének, és tiszteletben tartanák az emberi jogaikat. A kormány folyton illegális bevándorlásról beszél, miközben ez egyáltalán nem törvénytelen, a menedékkérés emberi jog” – jelentette ki egy másik aktivista.

Ausztrália azért „szervezi ki” a menekültjeit, mert az ország vezetése úgy látja: ha beengednék a migránsokat, azzal csak az embercsempészeket támogatnák, és még többen halnának meg a veszélyes tengeri úton.