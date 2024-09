Ausztráliában több tízezren maradtak áram nélkül, Tasmániában egy hidegfront okoz komoly károkat

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink A húszi lázadók megtámadtak egy hajót Jemen partjainál A húszi lázadók azt állították szombaton, hogy támadást hajtottak végre egy kereskedelmi hajó ellen Jemen partjainál, a többnemzeti haditengerészeti erők pedig korábban arról számoltak be, hogy egy libériai zászló alatt közlekedő hajó volt a célpontja két ballisztikus rakétának, amelyek a hajó közelében felrobbantak. Mintegy 700 termék árát csökkentette a szerb kormány A rosszabb anyagi helyzetben lévők életkörülményeinek javítása érdekében a szerb kormány mintegy 700 termék árát csökkentette jelentősen, a bejelentések szerint a kijelölt élelmiszerek és tisztítószerek ára vasárnaptól október végéig marad alacsony.