Ausztrál orvosok közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését kérik a kormánytól

Újabb fővárosi cég vezetőjét meneszti Karácsony Gergely. A főpolgármester korábban már elküldte a FŐTÁV, illetve a fővárosi közterület fenntartó vezérigazgatóját, most pedig a FŐKERT vezetőjét cseréli le. Karácsony Gergely bosszúhadjáratot folytat, a Fidesz szerint ezért váltják le a fővárosi cégek vezetőit. A főpolgármester tagadta a vádakat, de azt megerősítette, hogy a fővárosi cégek jelentős részénél váltani fognak. Politikai boszorkányüldözés zajlik az Újszínház ellen - mondta az intézmény igazgatója a Bayer Showban. Dörner György hangsúlyozta: az Újszínházban nem történt szexuális zaklatás, erre nincs bizonyíték. Karácsony Gergely ennek ellenére mégis vizsgálatot rendelt el az Újszínházban, viszont a Katonában történteket nem vizsgálták. Van esély győzelemre a karbonsemlegesség uniós kezelése ügyében - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely közölte: a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének célját senki sem vitatja, a kérdés az, hogy a terheit ki viselje. A magyar kormány álláspontja az, hogy fizessenek a szennyezők, a multinacionális vállalatok és a nagy országok. Magyarország 2019-ben radikálisan csökkentette a transzzsírsavak mennyiségét az élelmiszerekben, ezzel követendő példává vált az uniós tagállamoknak - közölte az EMMI. 300 hátrányos helyzetű gyermeket lát vendégül a Mindenki Karácsonya elnevezésű rendezvényen december 16-án Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a budapesti Westend Bevásárlóközpontban. Az LMP a temesvári népfelkelés 30. évfordulója alkalmából megbecsüléssel emlékezik Tőkés László és az őt védők kiállásáról Ceausescu elnyomó rendszerével szemben - közölték az ellenzéki párt vezetői. Az uniós csatlakozás óta először sikerült bizonyítani, hogy Európa jövőjével kapcsolatos kérdésekben Közép-Európa nélkül nem lehet döntést hozni, ezt mutatja Ursula von der Leyen megválasztása is - mondta Orbán Balázs a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Kína veszélyforrás és inspiráló versenytárs is a NATO számára - jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint nem csak kül- hanem belpolitikai szinten is eredményes volt 2019, hiszen rekordméretben nőtt a gazdaság, csökkent a munkanélküliség és emelkedtek a reálbérek is. Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon, amit az is mutat, hogy az idén már most kétszer annyi illegális bevándorló érkezett Magyarországra, mint tavaly egész évben - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője. Temesváron az 1989-es forradalom kirobbanása harmincadik évfordulóján felavatták a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ templomépületét. Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe vettek két férfit Bécsújhelyen - erősítette meg az osztrák ügyészségi szóvivő. Egy hónapra kitiltottak a brüsszeli Molenbeek negyedből egy prédikátort, aki a városrész vezetése szerint muzulmán fiatalokat maga köré gyűjtve radikális, gyűlöletkeltő tanokat hirdetett. A szeptemberben Budapesten esedékes 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében. A kormány és ellenzéki pártok közös „országmentő” bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője az újabb olaszországi pénzintézet, a Popolare di Bari bank csődbejelentése után. Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához. A Kreml-szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint nem kizárt az ukrajnai konfliktus lezárását célzó 2015-ös minszki béketerv módosítása. Dmitrij Peszkov közölte: a minszki béketerv módosításához Kijevnek először szakértőkkel és a szakadárok képviselőivel is egyeztetnie kell. Törökország kész bármilyen katonai segítséget megadni Tripolinak, miután Ankara biztonsági megállapodást kötött a nemzetközileg elismert líbiai kormánnyal - szögezte le Recep Tayyip Erdogan török elnök. A legfőbb célkitűzés elérése nélkül ért véget a madridi ENSZ-klímacsúcs. A klímacsúcson a résztvevő országoknak nem sikerült megállapodásra jutniuk az új szén-dioxid kibocsátás-kereskedelmi rendszer létrehozásáról, amely így a jövő évi, Glasgowban tartandó ülés feladata lesz. Hét férfi holttestére bukkantak brazil katonai rendőrök egy gépkocsiban, Rio de Janeiro állam egyik városában. Tüntetők ismét összecsaptak a rohamrendőrökkel Bejrútban, az összetűzésekben többtucatnyian megsérültek, helyszíni jelentések szerint könnygázfelhő borította be a parlament környékét a libanoni főváros központjában. Huszonkét emberrel végzett egy milícia a Kongói Demokratikus Köztársaság ebolajárvány sújtotta, keleti részén. Hatvankét embert tartóztattak le a hatóságok Ghána nyugati részén, akiket azzal gyanúsítanak, hogy illegális aranybányászatot folytattak. Zarándokokkal teli buszt ért baleset Nepálban -14 ember meghalt, 18 megsérült. Közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését kéri Sydneyben és térségében az ausztrál kormánytól huszonöt, orvosokat és más egészségügyi dolgozókat tömörítő szervezet a hetek óta tartó bozóttüzek okozta súlyos légszennyezettség miatt. Több embert kórházba szállítottak a Nyugat-Ausztráliában tomboló hőség miatt - Perth környékén 40 fokos hőmérséklet uralkodik, bozót- és erdőtüzek pusztítanak. Egy 35 éves győri férfi megölte 13 éves lányát és 10 éves fiát, majd öngyilkos lett - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Kiengedték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből a Kun-Mediátor-ügy vádlottját, akinek megszűnt a letartóztatása. A Terrorelhárítási Központ biztosítja a legnagyobb fővárosi adventi és karácsonyi vásárokat. Az új vasúti menetrend számos kedvező változást hoz az utasok számára, bővül a választható vonatok száma, minősége, javul a szolgáltatási színvonal - mondta Mosóczi László államtitkár. Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa idei szezonját. Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke szerint Michelisz Norbert a magyar autósport történetének legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy Malajziában elhódította a túraautó-világkupa bajnoki címét. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán gratulált Michelisz Norbert történelmi világkupa-győzelméhez. A magyar női tőrcsapat a negyedik helyen végzett a franciaországi St. Maur-ban rendezett szakági világkupa-versenyen, ezzel olimpiai kvótás helyen áll. Osztrák jégkorongliga: EC Red Bull Salzburg (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 2:5 Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC 0:1 Női kosárlabda NB I: PEAC-Pécs - Aluinvent DVTK 63:95 Hollandia 30:29-re legyőzte Spanyolországot a Japánban rendezett női kézilabda-világbajnokság döntőjében.