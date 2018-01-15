2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Atomháborútól tart Ferenc pápa

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:57, frissítve: hétfő 22:52

A Santiago de Chilébe tartó katolikus egyházfő a repülőgépen utazó újságíróknak nyilatkozott erről.

Azt mondta, attól fél, hogy egy váratlan esemény atomháborúba sodorhatja a világot. A pápa az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti feszültségre célozva az atomfegyverek megsemmisítésére szólított fel. Az egyházfő nyolc napot tölt Chilében és Peruban. Megválasztása óta a mostani a 22. külföldi útja. A hétvégén több katolikus templomra gyújtóbombát dobtak ismeretlenek, és a helyszínen hagyott üzenetben fenyegették meg a pápát.

Hír TVvissza a címlapra
atomháborúFerenc pápa

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

2

Hír TV

Nyikos: Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

3

Hír TV

Súlyos szabálytalanságokat talált az OLAF Tiborcz közbeszerzéseinél

4

Hír TV

Hadházy: Orbán és veje eggyel közelebb került a börtönhöz

5

Hír TV

Templomban kampányol a Fidesznek a plébános

6

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”