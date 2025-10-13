Atomfegyveres védelmi gyakorlatot tart a NATO

Megosztás itt:

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát a NATO belgiumi műveleti parancsnokságának a bejelentése alapján. A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó „Steadfast Noon” hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről. A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz. A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek. A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz. A hadgyakorlat fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy „a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén” – idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség.

Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is az Alaszkában kötött megállapodások keretein belül marad – jelentette ki Vlagyimir Putyin a tádzsik fővárosba tett látogatása után tartott sajtótájékoztatóján. Az orosz elnök szerint Moszkvának és Washingtonnak közös az elképzelése arról, milyen irányba kellene haladni a konfliktus békés rendezése érdekében. Az orosz elnök beszélt az Ukrajnának szánt Tomahawk rakétákról is, melynek átadásáról szóló felvetéseket „pózolásnak” nevezte. „A mi válaszunk Oroszország légvédelmi rendszerének megerősítése” – hangsúlyozta. Vlagyimir Putyin megjegyezte, hogy a világban jelenleg fegyverkezési verseny zajlik.Szavai szerint egyes országok nukleáris kísérletek végrehajtásán gondolkodnak, sőt fel is készülnek rá, és Oroszországnak ezzel kapcsolatban megfelelő információi vannak. Az elnök azt is bejelentette, hogy az orosz nukleáris elrettentő eszközök újszerűsége magasabb, mint más államoké, és az új fegyvertípusok tesztelése sikeresen halad. „Tökéletesítjük őket, és úgy gondolom, a közeljövőben lehetőségünk lesz beszámolni egy új fegyverről, amelyet már korábban is említettünk” – tette hozzá.

Fotó: MTI