2025. 10. 13. Hétfő Kálmán, Ede napja
Külföld

Atomfegyveres védelmi gyakorlatot tart a NATO

2025. október 13., hétfő 09:31 | Index
atomfegyverek Oroszország NATO Háború Ukrajnában

A NATO október közepén két héten át tartó hadgyakorlatot tart, amelyen több mint 70 repülőgép és körülbelül kétezer katona vesz részt. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.

  • Atomfegyveres védelmi gyakorlatot tart a NATO

A cikk az Index honlapján is elérhető.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát a NATO belgiumi műveleti parancsnokságának a bejelentése alapján. A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó „Steadfast Noon” hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről. A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz. A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek. A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz. A hadgyakorlat fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy „a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén” – idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség.

Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is az Alaszkában kötött megállapodások keretein belül marad – jelentette ki Vlagyimir Putyin a tádzsik fővárosba tett látogatása után tartott sajtótájékoztatóján. Az orosz elnök szerint Moszkvának és Washingtonnak közös az elképzelése arról, milyen irányba kellene haladni a konfliktus békés rendezése érdekében. Az orosz elnök beszélt az Ukrajnának szánt Tomahawk rakétákról is, melynek átadásáról szóló felvetéseket „pózolásnak” nevezte. „A mi válaszunk Oroszország légvédelmi rendszerének megerősítése” – hangsúlyozta. Vlagyimir Putyin megjegyezte, hogy a világban jelenleg fegyverkezési verseny zajlik.Szavai szerint egyes országok nukleáris kísérletek végrehajtásán gondolkodnak, sőt fel is készülnek rá, és Oroszországnak ezzel kapcsolatban megfelelő információi vannak. Az elnök azt is bejelentette, hogy az orosz nukleáris elrettentő eszközök újszerűsége magasabb, mint más államoké, és az új fegyvertípusok tesztelése sikeresen halad. „Tökéletesítjük őket, és úgy gondolom, a közeljövőben lehetőségünk lesz beszámolni egy új fegyverről, amelyet már korábban is említettünk” – tette hozzá.

Fotó: MTI

 

 

 Jelentősen, 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek országosan szeptemberben, az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex adataiból. Az ingatlan.com hétfői közleménye szerint ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

