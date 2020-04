Átlépte a 2 millió főt a koronavírussal fertőzöttek száma

Maszkokat osztogatnak a rendőrök a munkába igyekvőknek a madridi vasút- és metróállomásokon. Spanyolország a leginkább fertőzött állam a kontinensen, a szocialista kormány mégis lazított a korlátozó intézkedéseken. Az ellenzék felelőtlen, inkompetens döntésnek nevezte az intézkedést.

A világjárvány miatt mindenkinek össze kell fogni, és remélem, hogy a pártok ezt a problémát saját érdekeik fölé helyezik. Ebben a helyzetben nyomatékosan megkérem az ellenzéki pártokat, hogy csatlakozzanak a gazdasági és társadalmi ujjráépítésére vonatkozó megegyezéshez

- fogalmazott Pedro Sanchez, Spanyolország miniszterelnöke.

Spanyolországban ismét több mint 3500-an fertőzödtek meg, és újabb 324 ember vesztette életét. A fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 177 ezret, az áldozatoké pedig a 18 ezret.

Nyugtalanító adat viszont az, hogy az egyik spanyol ápolószövetség által végzett felmérésből az derül ki, hogy akár a negyedmilliós ápolószemélyzet harmada is koronavírusos lehet.

Dániában is könnyítéseket jelentettek be. Ott - Európában elsőként - szigorú biztonsági előírások mellett - fokozatosan megnyitják az iskolákat is.

Két méteres távolságba helyeztük el az íróasztalokat, van szappanunk és kézfertőtlenítőnk mindenhol. Kétméteres jelzővonalakat rajzoltunk a padlóra, így a gyerekek könnyen látják, hogy mi az a távolság amit tartani kell, és az ajtókat is állandóan nyitva tartjuk, hogy ne kelljen ki-be nyitogatniuk

- mondta egy dániai iskola igazgatója.

Jövő héttől pedig már az összes többi iskola is újra várja a gyerekeket.

Könnyítéseket már több más országban is bejelentettek, a német kormány azonban óvatosabban jár el: ott a várakozásokkal ellentétben május 3-ig meghosszabbították a szigorú korlátozó intézkedéseket, beleértve a boltok, hivatalok és iskolák bezárását és a határok ellenőrzését is.

Óriási dugó alakult ki a Moszkvába vezető utaknál az újonnan meghozott intézkedés miatt: április 15-től tilos behajtani a fővárosban egy külön kiállított digitális igazolvány felmutatása nélkül. A tisztviselők szerint eddig mintegy 3,2 millió engedélyt adtak ki, akár egyszeri utazáshoz, akár rendszeres, létfontosságú munkahelyekre történő ingázáshoz.

Oroszországban egy nap alatt több mint 3000-en fertőződtek meg, így az összes koronavírussal diagnosztizált beteg száma már meghaladja a 24 ezret.

HírTV