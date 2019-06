Átfogó tűzszüneti megállapodást kötöttek a szíriai kormányerők és a lázadók Idlíbben

Az Országgyűlés ma tárgyal a magyar-amerikai védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. A kormány elkötelezett a foglalkoztatás terheinek csökkentése mellett, ezért számos intézkedést tesz, amelyek közül az egyik legfontosabb a szociális hozzájárulási adó csökkentése - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A Czeglédy-ügy rávilágított arra, hogy meg kell akadályozni az ellenzéket, hogy kimenekíthesse a köztörvényes bűnözőket az igazságszolgáltatás alól – hangsúlyozta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. Bolhacirkusznak tartja az ellenzéki főpolgármester-jelöltek előválasztását a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke. Kósa Lajos Magyarország élőben című műsorunkban kifejtette: a főpolgármesteri posztra jelentkező ellenzéki politikusok epizodisták, akik abban kaptak szerepet, hogy Gyurcsány Ferenc átvegye a vezető szerepet az ellenzéki térfélen. Az MSZP célja az, hogy Karácsony Gergely nyerje meg az ellenzéki előválasztást, ősszel pedig a főpolgármester-választást - mondta Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke. Hazugsággal és szószegéssel vádolja Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője. Polgári Budapest néven mutatta be programját a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöljte, Sermer Ádám. A kormány javaslatai a tudományos intézményrendszer átalakítására, köztük a kutatóhálózat leválasztása a Magyar Tudományos Akadémiáról fenyegetést jelent az akadémiai szabadságra és a kutatói autonómiára - mondta Lovász László, az MTA elnöke. A Kiskunság és Észak-Vajdaság területén található vizes élőhelyek jobb, természetvédelmi célú kezelésére dolgoznak ki megoldásokat magyarországi és vajdasági szakemberek - mondta ki a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága. Megkötötték a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszára. A rákos megbetegedések visszaszorítására közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Mi Hazánk Mozgalom szerint szükségessé vált a magyar-román alapszerződés felülvizsgálata az úzvölgyi katonatemető meggyalázása nyomán. A Hargita megyei csendőrség megbírságolta Grüman Róbertet, a Kovászna megyei önkormányzat alelnökét arra hivatkozva, hogy a székelyek június 6-i békés tüntetését az úzvölgyi temetőnél nem jelentették be előre a törvényes előírásoknak megfelelően. A román védelmi minisztérium tárgyalást javasolt Magyarországnak a katonai temetők, kifejezetten az úzvölgyi sírkert ügyében, a megbeszélésre a június 24. és 28. közötti időszakot jelölte meg. Az úzvölgyi katonai temető ügye is szerepel a román ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványban, amelyről a parlament várhatóan jövő hét kedden fog szavazni. Az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne, ha nem vette volna fel a közép-európai országokat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Triesztben. Rendkívüli kormányfői találkozót tart Budapesten a négy visegrádi ország. A megbeszélés célja, hogy összehangolják a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák elképzeléseket a közös jelöltekről a kulcsfontosságú uniós posztokra - írta egy cseh lap. Klaus Iohannis román elnök azzal a kéréssel fordult az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökéhez, hogy az Európai Unió tagállamai az uniós értékek és elvek alapján tegyenek konkrét lépéseket a moldovai válság megszüntetésére. Magyarország biztosítson jogorvoslatot a túlzottan elhúzódó polgári és büntetőjogi eljárások által érintettek számára - erre szólította fel a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a magyar hatóságokat. Oroszország és Törökország közvetítésével átfogó tűzszüneti megállapodást kötöttek a Damaszkuszhoz hű erők és a lázadók a nyugat-szíriai Idlíb tartományban. Támogatásáról biztosította Albánia és Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdését Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Őrizetbe vétele után néhány órával elengedték a rendőrségi fogdából Alekszej Navalnij ismert orosz ellenzéki politikust, akit egy moszkvai tüntetésről kísértek be a rendőrségre. A németek és franciák szerint is a klímaváltozás jelenti a legnagyobb politikai kihívást. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy további ezer katonát küld rövidesen Lengyelországba a kétoldalú katonai együttműködés keretében. Az Egyesült Államok felderítő-csapásmérő, pilóta nélküli repülőszázadot telepít Lengyelországba. Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból. Elvetette a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet tiltó törvényalkotási tervet. A stockholmi fellebbviteli bíróság felmentett egy üzbég férfit, akit márciusban az első fokon eljáró Solna kerületi törvényszék terrorizmus vádjával hét év börtönre, illetve a szabadságvesztés letöltését követően kitoloncolásra ítélt. Új fejezetet nyithat Japán és Irán kapcsolataiban Abe Sindzó japán miniszterelnök teheráni látogatása - hangsúlyozta Haszan Róháni iráni államfő. Befejezték a Dunából kiemelt Hableány sétahajó szemléjét, amelynek során újabb holttest nem került elő. Még négy dél-koreai utast nem találtak meg. Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. A Jobbik parlamenti eseti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a dunai hajóbaleset ügyében -jelentette be Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg Taktaharkánynál, amikor egy autó és egy kisbusz összeütközött. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. Ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriadó végéig. Pénteken véget ér a tanév, kezdődik a vakáció. A tömegközlekedésben érvénybe lép a tanszüneti időszak. Ezer köbméter papír és tíz tonna tűzifa gyulladt ki egy komáromi hulladékkezelő telepen - közölte a katasztrófavédelem. Idén már 7256 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a házigazda osztrák csapatot Grazban az Európa-liga arany divíziójának ötödik fordulójában. A magyar férfi röplabda-válogatott 3:1-re kikapott Grazban az osztrák csapat vendégeként az Európa-liga ezüst divíziójának ötödik fordulójában. A kalapácsvető Halász Bence 78,27 méteres teljesítményével olimpiai szintet dobott a lengyelországi Bydgoszczban zajló atlétikai versenyen. A magyar férfi kézilabda-válogatott 21:20-ra legyőzte Szlovákia csapatát Vágsellyén, ezzel csoportelsőként jut ki a jövő januári osztrák, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra.