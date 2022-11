Asszonyfegyelmezés enyhe fizikai erőszakkal

Megosztás itt:

A pár perces videón egy kisfiún mutatja be a szociológus a Korán által is elfogadható módon történő fegyelmezést. E szerint erősen vállon rázni, oldalról kisebb ütést adni megengedett. De tilos az arcot megütni vagy a hasba belehúzni. A lényeg, hogy a nő érezze a férfi fizikai erejét, és ezáltal megélhesse a maga nőiességét. Az is fontos, hogy a férj olykor szeretetből verje meg a feleségét. A vallásuk nem erőszakos; a kedvességre és a megbocsátásra épül – hangsúlyozta az oktatóvideóban a katari szociológus.