Arnold Schwarzenegger szerint erős ellentmondás van Németországban

„Németországban ambiciózus célt tűztek ki a környezetzennyezés 65%-os csökkentésére a 2033-as évre, de az engedélyezési folyamatok késnek” – kezdte Schwarzenegger. „Bezárták az atomerőműveket, amelyek a tiszta energia 6%-át adták. Hogy pótolni fogják-e ezt a tiszta energiát, nem tudják, de egy dolgot tudnak, hogy tovább kell használniuk a fosszílis tüzelőanyagokat, amibe 16 milliárd eurót fektetnek be most, hogy négy hatalmas földgázüzemet építsenek, hogy megtisztítsák az üzemanyagmagot és a földgázt” – folytatta.

