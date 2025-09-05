Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban

A lap közlése szerint az ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel csütörtökön Párizsban tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy
a Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők,
amiért a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.
A nyilatkozat különösen érzékeny témát érint, mivel Magyarország és Szlovákia NATO-tagországok, így Zelenszkij kijelentése úgy is felfogható, hogy egy nem NATO-ország szándékosan célzott meg NATO-tagállamokat.
Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin