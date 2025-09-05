Keresés

Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban

2025. szeptember 05., péntek 19:01 | Mandiner
Szlovákia Barátság kőolajvezeték Magyarország Volodimir Zelenszkij

Felháborító beismerés hagyta el a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban Volodimir Zelenszkij száját – számolt be a Mandiner.

A lap közlése szerint az ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel csütörtökön Párizsban tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy

a Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők,

amiért a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

A nyilatkozat különösen érzékeny témát érint, mivel Magyarország és Szlovákia NATO-tagországok, így Zelenszkij kijelentése úgy is felfogható, hogy egy nem NATO-ország szándékosan célzott meg NATO-tagállamokat.

Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

