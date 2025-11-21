Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Aranyvécék vs. Európai válságkezelés: 71 milliárd euró sorsa a tét Szentkirályi Alexandra szerint

2025. november 21., péntek 17:00 | MTI
Ursula von der Leyen Szentkirályi Alexandra Nemzeti Konzultáció Andrij Jermak Ukrán korrupció

A korrupciós botrányok anatómiája mindig a fedőneveknél válik igazán érdekessé. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai visszaélések szálai a legmagasabb körökig érnek: a lehallgatásokban "Ali Baba" néven emlegetett szereplő nem más, mint Andrij Jermak, Zelenszkij elnök egyik legközelebbi bizalmasa. Ez a tény alapjaiban kérdőjelezi meg a Kijevbe küldött európai források hasznosulását.

  • Aranyvécék vs. Európai válságkezelés: 71 milliárd euró sorsa a tét Szentkirályi Alexandra szerint

Minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botránya újabb, a legfelsőbb politikai köröket érintő fordulatot vett. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a botrányban felbukkant egy új kulcsszereplő: Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök közeli bizalmasa, aki a bűnszervezeti hálózatban "Ali Baba" álnéven vált ismertté.

Ez az információ nem csupán egy bűnügyi hír, hanem az európai adófizetői pénzek sorsának aggasztó diagnózisa.

 A pénz útja: A segélytől az aranyvécéig

 A politikus elemzése rávilágít a finanszírozási rendszer alapvető hibájára. Az Európai Unió által küldött támogatások célja elvileg az ukrán állam működőképességének fenntartása lenne, a valóságban azonban ezek a források – Szentkirályi szavaival élve – "a háborús maffiához vándorolnak és aranyvécé alakot öltenek".

A "háborús maffia" kifejezés itt nem költői túlzás, hanem a rendszerszintű, a legmagasabb politikai védelem alatt álló korrupció leírása. Ha az elnök közvetlen környezete ("Ali Baba") érintett a pénzek eltüntetésében, akkor a külső ellenőrzés lehetősége minimális.

 71 milliárd euró a válságkezelés helyett

 A helyzet abszurditását (Stratégia 2) az adja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a botrányok ellenére sem a vizsgálatot vagy a pénzcsapok elzárását szorgalmazza, hanem újabb 71 milliárd eurót követel a tagállamoktól.

Szentkirályi Alexandra rámutat a gazdasági "opportunity cost" (lehetőség költsége) elvére: ezt a hatalmas összeget az európai gazdasági válság kezelésére, az infláció letörésére vagy éppen a magyar emberek támogatására is lehetne fordítani. Brüsszel döntése azonban a háború és a korrupt struktúrák finanszírozását helyezi előtérbe a saját polgárai érdekeivel szemben.

A frakcióvezető konklúziója egyértelmű: a magyaroknak lehetőségük van nemet mondani erre a folyamatra. "Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a Nemzeti Konzultációt" – fogalmazott, összekötve a korrupció elleni fellépést a békepárti állásponttal.

Forrás: MTI

További híreink

Több tízezer magyar maradt internet- és telefonszolgáltatás nélkül

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Újabb árulkodó jel: Hódi Pameláék házassága tényleg komoly bajban lehet

Orbán Viktor ma megkapja a jelentést a Tisza adatbotrányának külföldi szálairól

Ámul egész Anglia: Nem akármivel került címlapra Szoboszlai Dominik

A németek szerint csak egy magyar futballista rontotta el a Lipcse tökéletességét

Ez a volt államtitkár lehet az MNB új alelnöke

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

További híreink

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva
2
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
3
3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó
4
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
5
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó
6
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
7
Vitályos Eszter nekiment a francia vezérkari főnöknek
8
Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról
9
Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra
10
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Közel minden tizenkettedik ember migráns Olaszországban

Közel minden tizenkettedik ember migráns Olaszországban

 A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette országban a migránsok száma igen magas, mintegy 1,5 millió. Az olaszországi migráns populációról, számos statisztikai adattal kiegészítve, átfogó körképet készített az ottani szakszervezet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!