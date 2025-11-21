Aranyvécék vs. Európai válságkezelés: 71 milliárd euró sorsa a tét Szentkirályi Alexandra szerint

Megosztás itt:

Minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botránya újabb, a legfelsőbb politikai köröket érintő fordulatot vett. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a botrányban felbukkant egy új kulcsszereplő: Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök közeli bizalmasa, aki a bűnszervezeti hálózatban "Ali Baba" álnéven vált ismertté.

Ez az információ nem csupán egy bűnügyi hír, hanem az európai adófizetői pénzek sorsának aggasztó diagnózisa.

A pénz útja: A segélytől az aranyvécéig

A politikus elemzése rávilágít a finanszírozási rendszer alapvető hibájára. Az Európai Unió által küldött támogatások célja elvileg az ukrán állam működőképességének fenntartása lenne, a valóságban azonban ezek a források – Szentkirályi szavaival élve – "a háborús maffiához vándorolnak és aranyvécé alakot öltenek".

A "háborús maffia" kifejezés itt nem költői túlzás, hanem a rendszerszintű, a legmagasabb politikai védelem alatt álló korrupció leírása. Ha az elnök közvetlen környezete ("Ali Baba") érintett a pénzek eltüntetésében, akkor a külső ellenőrzés lehetősége minimális.

71 milliárd euró a válságkezelés helyett

A helyzet abszurditását (Stratégia 2) az adja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a botrányok ellenére sem a vizsgálatot vagy a pénzcsapok elzárását szorgalmazza, hanem újabb 71 milliárd eurót követel a tagállamoktól.

Szentkirályi Alexandra rámutat a gazdasági "opportunity cost" (lehetőség költsége) elvére: ezt a hatalmas összeget az európai gazdasági válság kezelésére, az infláció letörésére vagy éppen a magyar emberek támogatására is lehetne fordítani. Brüsszel döntése azonban a háború és a korrupt struktúrák finanszírozását helyezi előtérbe a saját polgárai érdekeivel szemben.

A frakcióvezető konklúziója egyértelmű: a magyaroknak lehetőségük van nemet mondani erre a folyamatra. "Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a Nemzeti Konzultációt" – fogalmazott, összekötve a korrupció elleni fellépést a békepárti állásponttal.

Forrás: MTI