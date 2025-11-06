Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Aranykor Washingtonban – Szalay-Bobrovniczky a magyar–amerikai katonai szövetségről + videó

2025. november 06., csütörtök 18:00 | Hír TV

„Két olyan vezető találkozik Washingtonban, akik a maguk nemében egyedülállóak” – így jellemezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a HírTV-nek a küszöbön álló Orbán–Trump csúcstalálkozót. A honvédelmi miniszter szerint a Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem látott magas szintre emelkedtek.

  • Aranykor Washingtonban – Szalay-Bobrovniczky a magyar–amerikai katonai szövetségről + videó

További híreink

Figyelem: 7 biztos jel, hogy a telefonján kémkednek

Elemző: A magyar-amerikai csúcstalálkozónak alapvetően két témája lesz + videó

Partnered szeret vagy inkább birtokol? 5 romantikus gesztus, ami intő jel lehet a kapcsolatban

Mégsem halt meg a hatodik áldozat, megszólalt az édesanya, akinek két gyermeke is autóban ült, amikor vonattal ütközött egy autó Szentmártonkátán

Novemberi pénzhoroszkóp: hatalmas gazdagság vár ezekre a csillagjegyekre

Kijev eltitkolja a bekerített csapatok katasztrofális helyzetét

Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Termékvisszahívás: akár agyhártyagyulladást is okozhat a népszerű termék

Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

További híreink

Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

Mély hallgatás övezi az Orbán-Trump találkozót Brüsszelben + videó

Súlyos döntés hozott Petr Fiala kormánya

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik
2
Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták
3
Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé
4
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
5
A magyar delegáció elindult történelmi útjára Washingtonba + videó
6
Nemzetbiztonsági válság: a Tisza-app botrány már a Kúriát is fenyegeti
7
Mély hallgatás övezi az Orbán-Trump találkozót Brüsszelben + videó
8
A „szövetségesek meggyengítése” véget ért: Trump nem finanszírozza tovább a Szabad Európát
9
Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó
10
A bolgárok is kiakadtak Soros Györgyékre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!