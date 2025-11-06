Aranykor Washingtonban – Szalay-Bobrovniczky a magyar–amerikai katonai szövetségről + videó
2025. november 06., csütörtök 18:00
| Hír TV
„Két olyan vezető találkozik Washingtonban, akik a maguk nemében egyedülállóak” – így jellemezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a HírTV-nek a küszöbön álló Orbán–Trump csúcstalálkozót. A honvédelmi miniszter szerint a Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem látott magas szintre emelkedtek.
A kormányfő rámutatott: minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de ő baráti és könnyebb hangvételű egyeztetésre számít. Orbán Viktor ugyanakkor súlyos kérdésnek nevezte az olajszankciók ügyét, de szerinte a tárgyalás nem lesz nehéz.
Brüsszelben születtek azok a dokumentumok, amelyek adóemelést, nyugdíjcsökkentést, a családtámogatások lefaragását és a rezsicsökkentés eltörlését követelik Magyarországtól Így fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben.