Áradással küzdenek Ománban, a februári meleg okozott meglepetést Horvátország egy részén + videó

Több halálos áldozata is van az Izrael általi kórházlerohanásnak a Hamász szerint + videó

Több száz Hamász-tagot tartóztatott le az izraeli hadsereg a Nasszer-kórházban. Az intézményt pénteken ostromolták meg. A terrorista szervezet közlése szerint öt civil is életét vesztette az akcióban. A harcok folytatódnak Hán Júnisz többi területén is. A zsidó állam csapatai több épületet is elfoglaltak, ahol fegyverkészleteket foglaltak le