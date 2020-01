Áradásokat okoznak a heves zivatarok, de sok helyütt ég még a bozót és az erdő

Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! Nem adunk pénzt a semmiért - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gyöngyöspatai szegregációs üggyel kapcsolatban. A térség kormánypárti képviselője a bíróság által jogerősen megítélt kártérítési összeg erejéig oktatást és képzést nyújtana a helyi cigányoknak. A gyöngyöspatai romáknak viszont nem tetszik ez a javaslat, ahogy ők fogalmaztak, nekik csak a pénz kell. Az emberek igazságérzetét is megnyugtatná, hogy ha a Gyöngyöspatán élő gyerekek inkább informatikai, nyelvi, valamint szakképzést kapnának - ezt mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a gyöngyöspatai önkormányzat és a magyar állam hiába kérte többször is a bíróságot, indoklás nélkül elutasították a nem anyagi kártérítés lehetőségét. Az akkori baloldali-liberális kabinet alatt, 2004-ben kezdődött gyöngyöspatai iskolaügyben a jogsértés, éppen a Fidesz-KDNP kormányzása alatt szűnt meg - hangsúlyozta Rétvári Bence az M1-en. Futószalagszerűen gyártják a bírósági kártérítési kereseteket a rossz börtönkörülményekre hivatkozva baloldalhoz köthető ügyvédek - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő Magyarország élőben című műsorunkban. A kereszténydemokrata politikus kifejtette: eddig 12 ezer kártérítést ítéltek meg a bíróságok, amely alátámasztja, hogy az erre szakosodott ügyvédek visszaélnek a joggal, ezért a jogszabályok módosítását javasolják. Karácsony Gergely újra azzal fenyegeti a kormányt, hogy a főváros nem járul hozzá az Atlétikai VB megrendezéséhez. A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy ha az állami kuka-holding nem adja meg a fővárosi szemetes-cégnek a 10 milliárdos tartozását, nem írja alá a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek szánt levelet. Évente nagyjából kétmilliárd forintból szüntetnék meg a CT- és MR-várólistákat Budapesten a daganatgyanús megbetegedések esetében - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Nagyobb szerepvállalásra ösztönözné a fiatal gazdákat az Agrárminisztérium, részben a tárca szakiskolai hálózatán keresztül, illetve a Vidékfejlesztési Programból igényelhető támogatások segítségével - mondta Szinay Attila közigazgatási államtitkár. Szétszakadhat a balos ágazati szakszervezet - erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint a kereskedelemben dolgozók úgy vélik, hogy kérdéses gazdálkodást folytat a kormányellenes tüntetéseken rendszeresen szereplő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. Míg korábban bolgárok, szerbek, horvátok és magyarok is közreműködtek az embercsempészetben, az utóbbi időben a déli határon elfogott embercsempészek zöme szír - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A Törökországból Európába vándorlók száma rendkívüli mértékben megugrott a múlt évben - jelentette ki Fabrice Leggeri, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének igazgatója. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy „ad még egy esélyt" Olekszij Honcsaruk miniszterelnöknek és kormányának, azzal a feltétellel, ha teljesítenek bizonyos feladatokat - tette közzé az államfő sajtószolgálata. Elvetette az ellenzéki többségű lengyel felsőház a bíróságokról szóló, az európai fórumokon az utóbbi napokban vitatott törvénymódosításokat, ezzel a tervezet újból az alsóház elé kerül, ahol a kormánypárt van többségben. A Velencei Bizottság állásfoglalásában foglaltak teljesítésére szólította fel a lengyel kormányt az Európai Bizottság szóvivője a bíróságokról szóló vitatott törvénymódosítások ügyében. Fényjátékokkal, London belvárosának fellobogózásával és külön erre az alkalomra tervezett pénzérme kibocsátásával készül a brit kormány a Brexitre, vagyis az Egyesült Királyság EU-tagságának két hét múlva esedékes megszűnésére. Az ukrán főügyészi hivatal ismételten azzal a kéréssel fordult Iránhoz, hogy adja át az ukrán szakértőknek a MAU ukrán légitársaság Teheránnál tévedésből lelőtt utasszállító repülőgépének feketedobozait. A kanadai kormányfő felszólította Iránt, hogy küldje el Franciaországba a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait. Vizsgálat indul annak kiderítésére, hogy Marie Yovanovitch-ot, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövetét megfigyelték-e hivatali ideje alatt - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg forgalomból két ilyen utasszállító katasztrófája után. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék első fokon azt a férfit, aki 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt a Pest megyei Zsámbokon. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék az otthonában brutálisan megölt dabasi-sári nő gyilkosát. Az ítélet nem jogerős. Emberölés gyanúja miatt egy fiatalkorú lányt is letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Teljesen lezárják az M1-es autópályát vasárnap reggel a 43-as és az 55-ös kilométerszelvények között vadkihajtás miatt - közölte a rendőrség. A magyar férfi kézilabda-válogatott 36:29-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Norvégiától az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, a magyar férfi kézilabda-válogatott félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben elveszített mérkőzésen. A magyar női válogatott 13:10-re legyőzte Görögországot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság negyedik fordulójában, így utolsó csoportmérkőzésének eredményétől függetlenül csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe.