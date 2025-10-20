Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Arab nyelv és kultúra tantárgyat vezetnek be egyre több spanyol iskolában + videó

2025. október 20., hétfő 15:00 | HírTV

Egyre több spanyol iskolában vezetik be az arab nyelv és kultúra tantárgyat. A marokkói kormány által finanszírozott program körül egyre több a feszültség. A jobboldali pártok szerint a kezdeményezés kulturális befolyásszerzésre irányul.

  • Arab nyelv és kultúra tantárgyat vezetnek be egyre több spanyol iskolában + videó

Spanyolországban már tizenkét megye iskoláiban tartanak arab nyelv- és kultúraórákat, amiket a marokkói kormány szervez és finanszíroz. Csak Katalóniában több mint kétezer diák vesz részt a programban, többségük Észak-Afrikából érkezett családok gyermeke. Az órákat a marokkói oktatási minisztérium kiküldött tanárai tartják, és általában iskolaidőn kívül. A spanyol intézményeknek mindössze annyi szerepük van, hogy biztosítják a tantermeket – de a tanárok kiválasztásába és a tananyagba sincs beleszólásuk.

A program mögött egy 1980-ban aláírt spanyol–marokkói kulturális egyezmény áll, és erre hivatkozva egyre több iskolában vezetik be. A legtöbb ilyen intézmény Barcelonában található, de már más katalán városokban is szembetűnően sok iskola csatlakozik a kezdeményezéshez. A jobboldali Vox közben élesen bírálja ezeket az arab nyelvű foglalkozásokat, szerintük azzal, hogy a kormány nem szünteti be ezeket, veszélybe sodorja a spanyol kulturális identitást és a társadalmi egységet, és úgy gondolják, hogy az arab hátterű diákokat inkább a spanyol nyelv tanulására, illetve az európai kultúrához való igazodásra kellene ösztönözni. Ezzel ért egyet a Madrid régiót irányító Néppárt is: az ottani kormány nyáron jelentette be, hogy már a mostani tanévben kilépnek a programból, mert nem volt semmiféle rálátásuk a tanárok kiválasztására és az órák tartalmára, sőt felügyelni sem engedték őket.

További híreink

Tomahawk rakéta helyett baltát kapott Zelenszkij

Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

Orbán Viktor: Magyarországnak az az érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Eltiltás a válogatott meccs után; Rossi máris új embert kereshet

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

NB II: vezet a Vasas, hátrányban a Honvéd és a Vidi – élő eredménykövető!

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

További híreink

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
5
Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó
6
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot + videó
7
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
8
Két tűz közé kerültek a dohányosok
9
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
10
Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

Legfrissebb híreink

Brüsszelnek fáj a béke: Békecsúcs, amitől a háborúpárti elit és a hazai baloldal is hisztizik

A háborúpártiaknak fáj a béke

 Brüsszel arculcsapásnak nevezi a békét! A háborús lobbi pánikol a budapesti Orbán-Trump-Putyin csúcstól. Elemzésünk bemutatja a valódi téteket és a képmutatókat. Kattintson!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!