Arab nyelv és kultúra tantárgyat vezetnek be egyre több spanyol iskolában + videó

Spanyolországban már tizenkét megye iskoláiban tartanak arab nyelv- és kultúraórákat, amiket a marokkói kormány szervez és finanszíroz. Csak Katalóniában több mint kétezer diák vesz részt a programban, többségük Észak-Afrikából érkezett családok gyermeke. Az órákat a marokkói oktatási minisztérium kiküldött tanárai tartják, és általában iskolaidőn kívül. A spanyol intézményeknek mindössze annyi szerepük van, hogy biztosítják a tantermeket – de a tanárok kiválasztásába és a tananyagba sincs beleszólásuk.

A program mögött egy 1980-ban aláírt spanyol–marokkói kulturális egyezmény áll, és erre hivatkozva egyre több iskolában vezetik be. A legtöbb ilyen intézmény Barcelonában található, de már más katalán városokban is szembetűnően sok iskola csatlakozik a kezdeményezéshez. A jobboldali Vox közben élesen bírálja ezeket az arab nyelvű foglalkozásokat, szerintük azzal, hogy a kormány nem szünteti be ezeket, veszélybe sodorja a spanyol kulturális identitást és a társadalmi egységet, és úgy gondolják, hogy az arab hátterű diákokat inkább a spanyol nyelv tanulására, illetve az európai kultúrához való igazodásra kellene ösztönözni. Ezzel ért egyet a Madrid régiót irányító Néppárt is: az ottani kormány nyáron jelentette be, hogy már a mostani tanévben kilépnek a programból, mert nem volt semmiféle rálátásuk a tanárok kiválasztására és az órák tartalmára, sőt felügyelni sem engedték őket.