António Costa: a tűzszünetről és a túszokról szóló megállapodásnak lehetővé kell tennie a humanitárius hozzáférést

Megosztás itt:

António Costa, aki Mohamed Musztafa palesztin miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseket Brüsszelben, a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében örömét fejezte ki, hogy "egy, a palesztin nép számára ilyen fontos és meghatározó pillanatban" találkozhatott a palesztin vezetővel.

Hangsúlyozta: a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodásnak meg kell teremtenie a Gáza újjáépítésének megkezdéséhez szükséges feltételeket. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett a kétállami megoldáson - Izrael mellett egy palesztin állam létrejöttén - alapuló átfogó, igazságos és tartós béke mellett - húzta alá.

"Folytatjuk a humanitárius segítségnyújtást és az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének (UNWRA), valamint a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatást" - tette hozzá bejegyzésében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke. Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke szintén a közösségi oldalon tájékoztatott a Mohamed Musztafával folytatott megbeszéléséről. Az EP-elnök azt írta: első számú feladatnak kell lennie a megállapodás betartásának, valamint az abban szereplő célok biztosításának, mégpedig - mint kiemelte - a konfliktus befejezésének, a segítségnyújtás lehetővé tételének és a túszok visszajuttatásának családjaikhoz.

A megállapodásnak a tartós stabilitás, a béke, az újjáépítés és a szolgáltatások újbóli működésének eszközévé kell válnia - húzta alá az uniós parlament elnöke. Az Európai Bizottság nevében Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos a közösségi oldalon az írta: időszerű volt a találkozó Mohamed Musztafa palesztin miniszterelnökkel, majd hozzátette: üdvözli a gázai tűzszünetről és a fogolycseréről szóló megállapodást.

Tájékoztatása szerint megvitatták a Gázában és Ciszjordániában tapasztalható hatalmas szükségleteket és azok kezelésének lehetőségeit. Az EU fokozza humanitárius támogatását - jelentette ki Lahbib, majd közölte: hamarosan a palesztin területekre látogat. Dubravka Suica, a Földközi-tenger térségéért felelős uniós biztos a palesztin vezetővel folytatott megbeszélését követően közzétett bejegyzésében azt írta: "ideje befektetni Gáza helyreállításába".

Tájékoztatása szerint Mohamed Musztafával megvitatták a kulcsfontosságú reformokon alapuló, a palesztinoknak szánt többéves uniós támogatási program részleteit. Most a béke, a regionális biztonság és a kétállami megoldás támogatásának fokozásra van szükség - tette hozzá bejegyzésében az uniós biztos. Suica egy másik bejegyzésben arról is tájékoztatott, hogy a nap folyamán később találkozott Izrael Európai Unió mellé rendelt nagykövetével, Haim Regevvel, hogy megvitassák a tűzszünetről szóló megállapodás részleteit. "Az EU továbbra is elkötelezett a kétállami megoldás mellett, amelyben Izrael és Palesztina békében és biztonságban él egymás mellett" - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: Canva