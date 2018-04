Antiszemitizmussal vádolják az Arany Pálma-díjas Ken Loachot

Ken Loach brit rendező többedmagával vett át tiszteletbeli doktori címét Brüsszelben. Az ünnepségre azonban árnyékot vetett, hogy egy nappal korábban a brüsszeli nagy zsinagógában a belga miniszterelnök, aki maga is az egyetemen végzett, ostorozni kezdte az egyetemet. Aggályosnak nevezte, hogy egy olyan ember kap tiszteletbeli doktori címet, aki a palesztinokat támogatja, és aki szerinte antiszemita. Charles Michel azt hangoztatta: az antiszemitizmus semmilyen formában sem tolerálható és ez az alma materére is vonatkozik.

Ken Loach tagadja, hogy antiszemita lenne. „Na most ő egy ügyvéd, Michel úr egy ügyvéd. Valaha is, és most csak kérdezem, érdeklődött a nemzetközi jogsértések iránt, amit Izrael követett el? Kérdezett valaha is a palesztin területek illegális megszállásáról? Valaha is kérdezett a palesztin civilek, fegyvertelen civilek féktelen gyilkolásáról? Kérdezett valaha is az ENSZ által megkövetelt vizsgálat folyamatos izraeli visszautasításáról? És még sok ilyen példát tudnék mondani a nemzetközi jog ordító megsértésével kapcsolatban, a nemzetközi jog izraeli semmibevételével kapcsolatban. Ez nem aggasztja Michel urat, mint ügyvédet? Ha nem, miért nem?” – reagált a filmrendező.

Az Arany Pálma-díjas Ken Loach a személyeskedéstől sem tartotta vissza magát. „Én értem, hogy ő jogot tanult ezen az egyetemen. De most akkor rosszul tanították? Vagy megbukott a vizsgáin? Mert egy jó ügyvéd tudja, hogy először a bizonyítékokat kell megvizsgálni, és csak utána lehet következtetéseket levonni. Michel úr, nézze meg a bizonyítékokat, aztán vonja vissza szavait” – tette hozzá.

Az izraeli jogsértések ellen kiálló Ken Loach előtt Natalie Portman ügye robbantott ki hasonló botrányt. A Jeruzsálemben, Netal-Lee Herschlag néven született hollywoodi sztár az izraeli Nobel-díjnak is nevezet Genezis-díj átvételét utasította vissza. A színésznő azzal érvelt: az elmúlt időszak izraeli történései miatt ezt nem engedi a lelkiismerete. Portman az izraeli–palesztin határon lezajlott, és több tucat halálos áldozattal járó tüntetéssorozatra utalt. Közölte azt is: nem kíván lehetőséget teremteni Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek, hogy beszédet mondjon az ünnepségen. A június 28-ára tervezett ünnepséget az izraeli–amerikai állampolgár színésznő bejelentése miatt így meg sem tartják.