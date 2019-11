Ankarát nem érdekli, hogy a kitoloncolt dzsihadistákat visszafogadják-e

„Nincs mit beismernem" - jelentette ki Gyárfás Tamás a Fővárosi Törvényszéken, ahol az ellene indult per előkészítő ülését tartották. Az egykori médiavállalkozó tagadta, hogy köze lett volna a Fenyő-gyilkossághoz, és abszurdnak nevezte a vádirat állításait. Ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, akkor vissza kell szorítani a fosszilis erőművek működését, az atomenergiáról pedig nem mondhatunk le - mondta Áder János köztársasági elnök. Karácsony Gergely főpolgármester alacsony károsanyag-kibocsátású zónákat hozna létre Budapesten, ami a kijelölt területeken a gépjárművek nagy részének kitiltását jelentené – írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergelynek mindenkit ki kell fizetnie, akivel szövetségre lépett, ez pedig a budapestieknek kerül nagyon sokban – mondta Böröcz László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az ellenzéki kampányban elhangzottak nincsenek összhangban az eddigi intézkedésekkel, hiszen először a saját fizetésüket emeleték meg. Olyan törvényjavaslatot készít elő az LMP amely megakadályozná a Czeglédy Csabáéhoz hasonló megbízásokat – mondta Csárdi Antal a Hír Tv Magyarország élőben című műsorunkban. Az LMP-s országgyűlési képviselő szerint nagyon rossz üzenete van annak, hogy a baloldal visszanyúl bizonyos személyekhez, Czeglédy Csaba megbízatása pedig a teljes ellenzék hitelességét rombolja. Nem lehet tudni, hogy mikor fosztják meg a korrupciós botrányba keveredett Lackner Csabát bizottsági posztjától, a kispesti testület ugyanis hivatalosan még ki sem tűzte a következő ülés időpontját. Dódity Gabriella, a kerület fideszes képviselője szerint, ha az ellenzék el akarná távolítani Lackner Csabát, azt már az alakuló ülésen megtehette volna. A homoszexuálisok védelmét kérte Karácsony Gergelytől a Liberális Párt - mondta el a Hír TV-nek Bősz Anett. A párt országgyűlési képviselője közölte: a főpolgármester erre nyitott volt. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete azt kérte Karácsony Gergelytől, hogy fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását kezdeményezi -értesült a Magyar Nemzet. Az idén már megdőlt a beruházási rekord, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent, ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül létrejött új munkahelyeken a bruttó fizetés tavaly átlagosan 420 ezer, idén az első tíz hónapban 458 ezer forint volt. Mintegy 150 vállalkozás összesen 2,4 milliárd forint támogatást nyert el a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését segítő programban, ez 3000 munkahely létrehozásához vagy megőrzéséhez járul hozzá - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a program eddigi kiírásainak köszönhetően az utóbbi években több mint 55 milliárd forint támogatás jutott el a magyar kisvállalkozásokhoz, amellyel 28 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. A digitalizáció, az informatikai rendszerek megváltozása versenyképességi kérdés, előnyszerzési lehetőség és össztársadalmi stratégiai ügy egyszerre - jelentette ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Ma délután 16 órakor lejár annak határideje, hogy az önkormányzati választáson indult jelöltek és jelölőszervezetek eltávolítsák a kampány időszakában közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A történelmi tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus - jelentette ki Szijjártó Péter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a magyar nemzeti közösségek helyzete a Kárpát-medencében általánosságban véve jobb, mint öt éve volt, de még sok megoldásra váró kérdés van. A Német Szövetségi Parlament kereszténydemokrata-keresztényszociális frakciója német-magyar baráti körének vezetői szerint a Fidesznek az Európai Néppártban van a helye. Ellenszavazat nélkül elfogadta az Európai Parlament Jogi Bizottsága Várhelyi Olivér jelölését az uniós szomszédsági- és bővítéspolitikai portfólió élére. A migránsok európai szétosztásáról szóló máltai megállapodás új országokkal történő bővítését szorgalmazta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Angela Merkel német kancellárral közösen tartott római sajtótájékoztatóján. Törökországot nem érdekli, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet fogva tartott dzsihadistáit, akiknek Ankara megkezdte a kitoloncolását, visszafogadják-e vagy sem - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Őrizetbe vettek a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek. Felgyújtottak egy épülő menedékkérő-központot Belgiumban. A rendőrség tájékoztatása szerint senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. Fellebbezést nyújt be a holland állam azon bírósági ítélet ellen, amelynek értelmében segítenie kellene az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez csatlakozott állampolgárok gyerekeinek hazaszállítását Szíriából - jelentette a helyi sajtó. A katalán parlament az önrendelkezési jog gyakorlásáról szóló állásfoglalást szavazott meg, egy időben azzal, amikor a spanyol alkotmánybíróság a határozat tárgyalásának felfüggesztéséről döntött. Feloszlatta a rendőrség a francia autópályán rendezett katalán függetlenségpárti tüntetést. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár telefon egyetértett abban, hogy Ukrajnának különleges státuszt kellene biztosítani a szakadárok ellenőrzése alatt lévő Donyec-medencének - közölte az orosz elnöki hivatal. Nurszultan Nazarbajev volt kazah államfő bejelentette, hogy kísérletet tesz Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök négyszemközti találkozójának megszervezésére. Megölte Bahá Abu al-Attát, az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet műveleti parancsnokát az izraeli hadsereg egy célzott légicsapásban. Háborús készültséget rendeltek el Izrael déli részén, a helyi rádió arra szólította fel az embereket, csak akkor utazzanak Tel-Avivba és környékére, ha feltétlenül szükséges. Izrael nem akarja, hogy eszkalálódjon a helyzet - jelentette ki Benjámin Netanjahu kormányfő, aki az adódó kiváló lehetőséggel indokolta az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai katonai vezetőjének megölését. A feszültség mihamarabbi csillapítására van szükség a kiújult izraeli-palesztin konfliktusban a civilek biztonságának megőrzése érdekében - figyelmeztetett az Európai Unió külügyi szolgálatának szóvivője. Asraf Gáni afgán elnök bejelentette, hogy kormánya hajlandó kiengedni a börtönből három tálib vezetőt, ha a tálibok szabadon engedik azt a két nyugati egyetemi oktatót, akit 2016-ban elraboltak. Elhagyta Bolíviát, és egy mexikói kormányzati repülőgép fedélzetén Mexikóba utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki menedéket kap Mexikóban - tudatta a mexikói külügyminiszter. Evo Morales bolíviai elnök lemondását követően kedden a latin-amerikai ország védelmi minisztere, Javier Zavaleta López is távozott tisztségéből. A La Paz-i rendőrfőkapitány a hadsereg beavatkozását kérte, hogy segítsenek megfékezni az Evo Morales lemondott elnök támogatói által elkövetett erőszakot. A Google médiaóriás titokban amerikaiak millióinak egészségügyi adataihoz jutott hozzá az Egyesült Államok 21 tagállamában - jelentette a The Wall Street Journal című amerikai lap. Tovább tomboltak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, számos lakóházat megrongáltak a lángok, és a hatóságok attól tartanak, a tűzvészt egészen jövő hétig nem tudják még ellenőrzés alá vonni. Összeütközött két személyszállító vonat Bangladesben, a balesetben legkevesebb 15-en meghaltak, és mintegy hatvanan megsérültek. Halálra gázolt egy autó egy gyalogos nőt a 81-es főúton Győr külterületén kedd reggel - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Torlódik az forgalom az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán Diósdnál, mert délelőtt három teherautó és egy kisteherautó összeütközött - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. November 13-án és 14-én reggel 6 és délután 13 óra között megnövekedett katonai járműforgalom várható a Parassapuszta határátkelő - 2 sz. út - M2 - M1 - M0 - Tata útvonalon. Férfi kézilabda NB I: Sport36-Komló - Telekom Veszprém 21:24 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságot.