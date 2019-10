Ankara elítélte és visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot

A 2019-es önkormányzati választást Budapesten elvesztette, de a fővároson kívül megnyerte a kormányzó Fidesz-KDNP-szövetség - értékelt a Nézőpont Intézet. Kósa Lajos Fidesz-alelnök szerint nem szakadt meg a 2006 ősze óta tartó jobboldali-konzervatív győzelemsorozat, de tény, hogy az ellenzék a korábbihoz képest működőképesebb stratégiára tért át az önkormányzati választásokon. Taroltak a kormánypártok vidéken az önkormányzati választáson: a 19 megyei közgyűlésben mind a 19-nél a Fidesz-KDNP van többségben, összesen 244 mandátumot szereztek. A Fidesz kapta a legtöbb szavazatot országszerte, ami az elkövetkező időszak nagy nemzetközi küzdelmeihez fontos erőforrást jelent - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fidesz eredményváróján. Világossá vált, hogy Magyarországon demokrácia van - mondta a Fidesz alelnöke. Kósa Lajos a választásokat értékelve azt mondta, nem véletlenül döntöttek úgy, hogy a nyugati demokráciákhoz hasonlóan, nem ugyanabban az évben tartják a parlamenti és az önkormányzati választásokat. A kormány azt szeretné, hogy a magyar települések tovább fejlődjenek függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy kormánypárti vezetés alatt vannak – mondta Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke az M1-en. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek. Kispesten képviselő marad Lackner Csaba szocialista politikus, aki a Hír TV-hez jutott hangfelvételeken arról beszél: aki az önkormányzati politikában nem keres meg évente 100 millió forintot, az hülye. Bizalmat kapott Gajda Péter polgármester is, ő a tegnapi szavazáson 58%-ot ért el. Borkai Zsolt holnap távozhat a Fideszből - ezt írja a Magyar Nemzet. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kérésére Kövér László, a Fidesz választmányának elnöke és Kubatov Gábor alelnök konzultációra hívta a győri polgármestert. A lap információit Hollik István kormányszóvivő is megerősítette Magyarország Élőben című műsorunkban. A polgármesteri szavazólapok és néhány körzetben a képviselőjelöltek szavazólapjának újraszámlálását fogja kezdeményezni a győri ellenzéki összefogás - jelentette be az összefogás két képviselője. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán megismétlik az önkormányzati választást - közölte Fürjesné Jadlóczki Dóra, a helyi választási iroda vezetője. A magyar gazdaság kiemelkedő teljesítményének megőrzéséhez, illetve fokozásához szükség van változtatásokra az oktatásban, a szakképzést a gazdaság igényeihez kell igazítani - mondta Bódis József államtitkár. Az unióban Magyarország költi a legtöbb pénzt templomok megújítására és egyházi iskolákra, intézményekre - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Magyarország globális pénzügyi és gazdasági kapcsolatait erősíti, továbbá a magyar vállalatok hozzáférését is segíti az ázsiai piacokhoz, hogy az ország 2017 óta tagja az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banknak - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország számára kulcsfontosságú, és a lehető legjobb hír, hogy a Jog és Igazságosság párt győzött Lengyelországban, és úgy tűnik, továbbra is kormányozhat - értékelte Szijjártó Péter külügyminiszter a lengyel parlamenti választás eredményét. A gazdasági együttműködés erősítése a következő lépés a magyar-azeri kapcsolatokban - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Bakuban, ahol fogadta őt Ilham Aliyev azeri elnök. Az elmúlt tíz évben Magyarország megduplázta a Türk Tanács országaival folytatott kereskedelmét, amely ma már 4 milliárd dollárt tesz ki - nyilatkozta Szijjártó Péter külügyminiszter a közmédiának Bakuban. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök lengyel kollégájának, Mateusz Morawieckinek a Jog és Igazságosság Párt elsöprő választási győzelméhez. Az illegális bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek - közölte az Osztrák Néppárt vezetője. Sebastian Kurz bejelentette: Ausztria nem fog részt venni a tengeri migránsok elosztására irányuló máltai megállapodásban. Kikötési engedélyt kért az Ocean Viking nevű hajó az Európai Unió tagállamaitól, hogy partra tehesse a líbiai partoknál a fedélzetére felvett 176 bevándorlót. Egy 33 éves afgán férfi késsel megsebesített egy gondozót a Wullowitz településen lévő menekültszálláson, majd agyonszúrt egy autóst, akinek járművét elvéve szökésnek eredt - közölte Felső-Ausztria rendőrsége. A francia rendőrség letartóztatott öt embert, akik kapcsolatban álltak a négy kollégáját leszúró iszlamista rendőrrel. A dán kormány elvenné az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó kettős állampolgárságú dzsihadisták dán útlevelét - közölte Mette Frederiksen miniszterelnök. Nacionalista és veteránszervezetek sok ezer résztvevővel felvonulásokat tartottak Kijevben, a résztvevők a kelet-ukrajnai szakadár területeknek nyújtandó különleges státus ellen tüntettek. Zendülés miatt kilenc katalán függetlenségi vezetőt ítélt 9 és 13 év közötti börtönbüntetésre a spanyol legfelsőbb bíróság. A katalán kormány elutasítja, igazságtalannak és antidemokratikusnak tartja a katalán függetlenségi vezetők elítélését, míg a spanyol kormány elfogadja és tiszteletben tartja a legfelsőbb bíróság döntését. Ismét nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Carles Puigdemont volt katalán elnök ellen a spanyol legfelsőbb bíróság. Törökország azonnali hatállyal hagyjon fel a hat napja Északkelet-Szíriában kezdett egyoldalú katonai offenzívájával, és vonja vissza haderőit országa területére - szögezték le az uniós tagországok külügyminiszterei luxembourgi tanácsülésükön. Recep Tayyip Erdogan török elnök megerősítette, hogy országa a nemzetközi közösség újabb felszólításai ellenére sem állítja le az észak-szíriai hadműveletet. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy egyetlen ország sem szállít fegyvereket Törökországnak - közölte Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. Szíria elhagyására kapott parancsot az arab ország északi részén levő mintegy ezer főnyi amerikai haderő - tudatta egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő az AFP hírügynökséggel. Lemondott a Fülöp-szigeteki rendőrség országos parancsnoka, Oscar Albayalde, miután megvádolták, hogy 2013-ban rendőrfőnökként megakadályozta olyan rendőrök bíróság elé állítását, akik a vád szerint nagy mennyiségű lefoglalt kábítószert bocsátottak áruba. Az ecuadori kormány megállapodott a tüntető őslakosokkal az országot 12 napja béklyóban tartó belpolitikai válság rendezéséről. Az egyezség értelmében a kormány visszavonja az üzemanyagár-támogatás megszüntetéséről szóló rendeletet, a tiltakozók pedig véget vetnek a demonstrációknak. Már legalább 58 halálos áldozata van a Hagibis tájfunnak Japánban, a hatóságok 14 embert eltűntként tartanak nyilván - közölte az NHK japán hírtelevízió. Betonfalnak ütközött egy motoros Piliscsabán, a motor vezetője a helyszínen életét vesztette - közölte a rendőrség. Halálos baleset történt Dömsödnél - írta a rendőrség. Vádat emeltek egy tanár ellen, aki eltörte egy diákja kezét idén tavasszal egy hódmezővásárhelyi általános iskolában - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Megbírságolták a Coca-Colát nyári „loveislove” plakátjai miatt, az érdi fogyasztóvédelmi hatóság szabott ki büntetést a cégre - értesült az Index. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország - Azerbajdzsán 1:0 Jégkorong Erste Liga: Fehérvári Titánok - DEAC 0:1 Férfi röplabda NB I: Kecskeméti RC - Sümegi RE 3:0