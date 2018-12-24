Ankara az ENSZ elé vinné Hasogdzsi ügyét

2018. DECEMBER 25., KEDD
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK.
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN LELKÉSZ: AZ ÜNNEP LEHETÕSÉG, HOGY MEGTALÁLJUK A CSENDET, AMIKOR VÉGRE NEM MI KIABÁLUNK, HANEM AZ ANGYALOK BESZÉLNEK HOZZÁNK.
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG.
HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV.
FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA.
NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK.
NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%.
MAGYARORSZÁGON AZ ÜNNEPI IDÕSZAKBAN FOGAN A LEGTÖBB BABA A KSH ÉS EGYÉB KUTATÁSOK ADATAI ALAPJÁN.
1200 MILLIÁRD FORINTOT KÖLTÖTTEK IDÉN DECEMBERBEN A MAGYAROK AZ ÜZLETEKBEN, EZ 6 SZÁZALÉKKAL TÖBB MINT TAVALY ILYENKOR M1.
EURÓPA CSAK AKKOR STABIL ÉS SIKERES, HA EURÓPA EURÓPAI MARAD NYILATKOZTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ OE24.AT OSZTRÁK HÍROLDALNAK.
SZÖKÕÁR PUSZTÍTOTT INDONÉZIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 281 EMBER MEGHALT ÉS 1016-AN MEGSÉRÜLTEK.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI AZ INDONÉZIAI CUNAMI PUSZTÍTÁSA MIATT AZ INDONÉZ NÉPNEK.
VATIKÁN: FERENC PÁPA HAJLÉKTALANKLINIKÁT HOZOTT LÉTRE A SZENT PÉTER TÉREN KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT.
FERENC PÁPA: A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KAPUI MINDENKI ELÕTT NYITVA ÁLLNAK - MONDTA ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJÁN A RÓMAI SZENT PÉTER-TÉREN.
A VÁRTNÁL KORÁBBAN, MÁR JANUÁR 1-JÉN TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL JAMES MATTIS AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER.
HELYETTESE, PATRICK SHANAHAN VESZI ÁT ÁTMENETILEG A HELYÉT.
TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÓ ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT NÉGY CIVILSZERVEZET A FRANCIA ÁLLAM BEPERLÉSÉÉRT, MERT AZ TÉTLEN A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL SZEMBEN.
IZRAELBEN FELOSZLOTT A KORMÁNYKOALÍCIÓ, ÁPRILIS 9-ÉN ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK.
AZ IZRAELI KORMÁNYKOALÍCIÓ FELOSZLÁSÁNAK OKA, HOGY NEM TUDTAK MEGÁLLAPODNI AZ ULTRAORTODOX FIATALOK KATONAI BEVONULÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL.
BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ "ANTISZEMITA ZSARNOKNAK" NEVEZTE A TÖRÖK ELNÖKÖT.
RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕ ISZTAMBULBAN ÚGY FOGALMAZOTT: "NE RÚGJ BELE AZ ELLENSÉGBE, AKIT A FÖLDRE TERÍTETTÉL. NEM EGY ZSIDÓ VAGY TE IZRAELBEN" - MTI.
TÖRÖKORSZÁG AZ ENSZ ELÉ AKARJA VINNI DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN FOLYÓ VIZSGÁLATOT.
AZ OLASZ SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL MEGSZAVAZTA A KORMÁNY MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGJÁT, A KÉPVISELÕHÁZ DECEMBER 28-ÁN VAGY 29-ÉN SZAVAZ.
A BRIT BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT ÚJJÁÉLEDÕBEN VAN ÉS ISMÉT A POLGÁRI REPÜLÉST FENYEGETI AZ AL-KAIDA NEMZETKÖZI TERRORHÁLÓZAT.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ LERÖVIDÍTETTE KORMÁNYA KARÁCSONYI SZÜNETÉT ÉS JANUÁR 2-ÁRA KABINETÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE A BREXITRÕL.
TÖBB MINT EZER SZÍRIAI MENEKÜLT TÉRT VISSZA HAZÁJÁBA LIBANON TÖBB TELEPÜLÉSÉRÕL.
ELHUNYT STANKO POKLEPOVIC, AKI NÉGY CIKULUSBAN IS IRÁNYÍTOTTA A HAJDUK SPLITET ÉS EGY ÍZBEN FERENCVÁROST IS, 81 ÉVES VOLT.
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA A MENTÕK EGY EMBERT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON HÉTFÕN.
KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT GYÕR ÉS GYÕRSZEMERE KÖZÖTT A 83-AS ÚTON HÉTFÕN, KÉT EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
GAZDÁTLAN LOVAT ÜTÖTT EL EGY AUTÓ A 75-ÖS FÕÚTON RÉDICSNÉL HÉTFPN, EGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE, DE VÁCON TOVÁBBRA IS VESZÉLYES, NÉHÁNY HELYEN PEDIG EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ A SZÁLLÓPORTARTALOM MIATT.