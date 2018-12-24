2018. december 24.,
hétfő, Ádám, Éva napja

Ankara az ENSZ elé vinné Hasogdzsi ügyét

Hír TV

2018. december 24., hétfő 17:20

Az ENSZ elé vinné Törökország Dzsamal Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró meggyilkolásának ügyét.

A szaúdi monarchiát bíráló, 59 éves újságírót október 2-án gyilkolták meg az isztambuli főkonzulátuson. A török ügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelten gyilkolták meg, a szaúdiak ezt tagadják. A török külügyminiszter arra szólította fel Szaúd-Arábiát, hogy ossza meg a gyilkosság vizsgálatának eddigi eredményeit.

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