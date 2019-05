Angela Merkel: Fontos az együttműködés a szabályozatlan migráció ellen a gócpontnak számító Nigerrel

Az erős nemzetállamok fontosságában, a keresztény értékeken alapuló európai kultúra elsőbbségében és a határvédelemben is egyetértett Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter budapesti tárgyalásukon. Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Emmanuel Macron francia elnökre, hanem Olaszországra és Magyarországra hallgatnak a határvédelem ügyében - fogalmazott Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón. Nem az illegális bevándorlók újraelosztására van szükség Európában, hanem olyan Európa kell, amely megvédi a határait a tengeren és a szárazföldön - mondta az olasz belügyminiszter Budapesten. Magyarország és Olaszország elképzelése azonos az európai határok védelméről; arról, miként kell megakadályozni, hogy embertömegek, terroristák és más nemkívánatos személyek az EU területére jussanak - közölte Pintér Sándor belügyminiszter. A bevándorláspárti baloldal azért támadja Salvinit, mert sikerült megvédenie a határokat, és ez nem tetszik Sorosnak és az embereinek - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az európai parlamenti választás az európai népek ébredésének napja lesz - mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter az M1 műsorában. Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivője szégyennek nevezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel találkozott a budapesti Karmelita kolostorban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottság az illegális bevándorlás kérdésében bort iszik és vizet prédikál, tettei és szavai ugyanis áthidalhatatlan távolságban vannak egymástól. A migrációs válság megoldása csak a bevándorlás leállításával lehetséges, ezért óriási a jelentősége a májusi európai parlamenti választásoknak - hangsúlyozta Szájer József fideszes EP-képviselő. Az európai parlamenti választás óriási tétje, hogy olyan képviselőket választanak-e, akik a magyar gazdák érdekeit képviselik Brüsszelben vagy olyanokat, akik Brüsszel érdekeit akarják megvalósítani Magyarországon - közölte Nagy István agrárminiszter. Fontos a Romániában élő magyarok számára is az, hogy az anyaország egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi politikai életben - mondta az RMDSZ elnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Kelemen Hunor kifejtette: a brüsszeli vezetőknek meg kell érteniük, hogy a közép-kelet európai országok másképp gondolkodnak, de együttműködéssel többet lehet elérni, mint erőszakkal. Három pontból álló ajánlatot tett az ellenzék pártjainak Puzsér Róbert annak érdekében, hogy az ősszel esedékes önkormányzati választáson legyőzzék Budapesten a Fideszt: szerinte a fővárosban centrumpozícióból, és nem baloldalról lehetséges a hatalomváltá Jövő év január elsejétől a nevelőszülőknek is elérhetővé válik a gyermekgondozási díj, a gyed – közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. A világon egyedülálló, hogy a magyar kormány 140 ezer diáknak alanyi jogon biztosítja a kétszer kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét – közölte Bartos Mónika miniszteri biztos az M1-en. A nyolcadik osztályos diákok 96,5 százaléka felvételt nyert valamilyen középfokú oktatási intézménybe - közölte az Oktatási Hivatal. Nemzeti Mintaterv Katalógus készül, amelyben a magyar embereket segítő, olcsó, jó minőségű és hagyományokat tisztelő épületek tervei találhatók majd meg – közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1-en. Országos kampány indul a nemzeti parkok Széchenyi 2020 programban magyar és európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseinek bemutatására - mondta Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. A kormány a termelők számára bevezette a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, a gazdáknak erre vonatkozó igényüket az illetékes vízügyi hatóságnál kell bejelenteniük – közölte az Agrárkamara. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az európai uniós előírásoknak és jogszabályoknak. Nagy Edit főtitkár kiemelte, a csapvíz Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, ugyanakkor az 1945 előtt épített épületeket érintheti a jelzett probléma, de az ólomtartalom „kifolyatás” hatására határérték alá csökkenhet. Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök május 13-án találkoznak Washingtonban – értesült az Origo. A napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek majd. Komoly jelentősége lesz Orbán Viktor kormányfő május 13-i washingtoni munkalátogatásának, amelynek során Donald Trump amerikai elnök fogadja őt - jelentette ki brüsszeli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. Magyarország boldogan diverzifikálná energiaforrásait, de ennek előfeltétele a szükséges infrastruktúra kiépítése és a beruházási döntések meghozatala, ezek azonban a nemzetközi partnereken múlnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Közép-Európának világos érdeke, hogy Kelet és Nyugat jó kapcsolatban álljon, lehetőséget kell biztosítani az értelmes párbeszédre, és az eurázsiai gazdasági együttműködésre - mondta Szijjártó Péter, miután kirgiz kollégájával tárgyalt. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, mindkét ország aktív résztvevője az Egy övezet, egy út kezdeményezésnek, amely jelenleg a világ legnagyobb gazdaságfejlesztési programja, és a szabadkereskedelem egyik legfontosabb garanciája. A Törökországban tartózkodó menekült családok családtagonként havonta 120 török lírát kapnak az EU által is támogatott pénzbeli - köztük bankkártyaalapú - segélyprogramok keretében. Az unió eddig 1 milliárd eurót különített el a programra - közölte az Eur Újabb ingyenes utazási pályázatot hirdetett az Európai Bizottság az Európai Unió területén élő 18 éveseknek - közölte az uniós bizottság. Azokból a közös dolgokból, amelyek Vlagyimir Putyin szerint összekötik Ukrajnát és Oroszországot, mostanra csak a közös államhatár maradt meg - jelentette ki Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán államfő. Az elmúlt hónapok legsúlyosabbjai közé tartozó légicsapásokat és ágyúzást hajtották végre a szíriai kormányerők és a velük szövetséges orosz csapatok Idlíb és Hama tartomány több pontja ellen - közölték mentőegységek és szír ellenzéki hírforrások. Jelentősen nő az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatala az Európai Unióba, az import mennyisége rekordot döntött márciusban 1,4 milliárd köbméterrel - közölte az Európai Bizottság. Négy országot érintő európai körútra indul holnap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A tárcavezető Finnországba, Németországba, az Egyesült Királyságba és Grönlandra látogat. A Fehér Ház 4,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól, hogy enyhíthesse a Dél-Amerikából nagy számban érkező menedékkérők miatt az amerikai-mexikói határon kialakult válsághelyzetet. Donald Trump amerikai elnök valamennyi vallás és követője védelmét sürgette az Országos Imanap keretében tartott washingtoni rendezvényen. Floridában törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben. Egy venezuelai bíróság letartóztatási parancsot adott ki Leopoldo López ellenzéki vezető ellen, mert megsértette a 2017-ben elrendelt házi őrizet szabályait. Magyar rendőrök is védik a szerb határt. Észak-Macedóniában 30, Szerbiában pedig 15 magyar egyenruhás vesz részt a határrendészeti műveletekben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Rongálás és garázdaság miatt emelt vádat az ügyészség két fővárosi tüntetés résztvevője ellen – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Szombat este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig szünetel az útdíjfizetési szolgáltatás - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A fizetős útszakaszokat a karbantartás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni. Jégkorong divízió I/A világbajnokság: Magyarország-Litvánia 4:1 Férfi kosárlabda NB I: JP Auto-JKSE - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 57:78 Bragmayer Zsanett ezüstérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában rendezett aquatlon-világbajnokságon. Férfi kosárlabda NB I: Pécsi VSK-Veolia - Szolnoki Olaj KK 108:87 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Érd HC 34:31 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Aluinvent DVTK 67:53