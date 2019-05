Angela Merkel a nyugat-afrikai térség támogatására tett ígéretet

Most meg kell védeni Európát! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára feltett videójában. Budapestre látogat ma az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel és Pintér Sándor tárcavezetővel is. Az olasz bevándorlásellenes politikus egy olyan Európát szeretne építeni Orbán Viktorral együtt, amely megvédi határait és kultúráját. A néppárt soha nem tudott abszolút többséget szerezni az Európai Parlamentben, ezért mindig rossz kompromisszumokat kötött - mondta Surján László, az Európai Parlament korábbi alelnöke Magyarország élőben című műsorunkban. A választók 78 százaléka elítéli Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő „patkányozó” kijelentését - derül ki a Nézőpont kutatásából. Újraélesztené a Magyar Gárdát Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. A cigánybűnözés pedig létezik - hangzott el a párt nemzeti majálisán. Kivitelezhetetlennek nevezte az ellenzéki pártok által felvetett európai minimálbér bevezetését Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. A szakszervezeti vezető szerint a javasolt intézkedés legnagyobb vesztesei a hazai kis- és közepes vállalkozások lennének, amelyek nem tudnák kigazdálkodni a magasabb bért. Az érintett kistelepülések többségében elég lehet ingatlanvásárlásra a falusi családi otthonteremtési kedvezmény nagycsaládosoknak szóló támogatási összege, a nem városközeli községekben öt és fél millió forintért házat lehet venni – írja a Magyar Nemzet. Idén várhatóan több mint 10 milliárd forintért kötnek támogatott mezőgazdasági biztosítást a gazdálkodók, amely után 2019-ben mintegy 5 milliárd forint díjtámogatást vehetnek igénybe - közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A csapvíz ólomtartalmát vizsgálta a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a beérkezett 2700 vízminta csaknem ötödében találtak eltérést, jellemzően a régi épületekben mutatható ki határérték feletti ólomkoncentráció a csapvízben - írja a Világgazdaság. Angela Merkel német kancellár háromnapos nyugat-afrikai körútjának első állomásán, Burkina Fasóban ígéretet tett arra, hogy Németország támogatni fogja a térség országait az iszlamista terrorizmus elleni harcukban és a stabilitás megteremtésében. Szabályos utcai háború tört ki Párizsban, amikor a kormány ellen tüntető sárgamellényesek és az anarchista fekete ruhások összecsaptak a rohamrendőrökkel. A május elsejei zavargásokban csaknem 290 embert vettek őrizetbe a hatóságok. A közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba 2004 után belépett tizenhárom ország varsói csúcstalálkozóján fogadtak el. Több demokráciára van szükség Európában, ezért növelni kell a nemzeti parlamentek szerepét - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök. A brit miniszterelnök szerint a parlament valószínűleg nem engedné meg a brit kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból. A brit miniszterelnök menesztette Gavin Williamsont a védelmi miniszteri tisztségből, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között. A munkanélküliséget a kor világméretű tragédiájának nevezte Ferenc pápa. Csapásokat mért a jemeni főváros, Szanaa repülőteréhez csatlakozó légitámaszpontra a jemeni harcokban részt vevő, szaúdi vezetésű katonai koalíció - közölte az SPA szaúdi hírügynökség. Négy országot érintő európai körútra indul holnap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A tárcavezető Finnországba, Németországba, az Egyesült Királyságba és Grönlandra látogat. A Fehér Ház 4,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól, hogy enyhíthesse a Dél-Amerikából nagy számban érkező menedékkérők miatt az amerikai-mexikói határon kialakult válsághelyzetet. Az Egyesült Államok szükség esetén kész a katonai beavatkozásra Venezuelában, hogy véget vessen a felfordulásnak - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Floridában törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben. Nyolcszázezer embert menekítenek ki buszokon és vonatokon India északkeleti részén, a Bengáli-öböltől nyugatra a közelgő Fani trópusi ciklon útjából. A biztonsági helyzetre való tekintettel a főváros érseke úgy döntött, hogy nem tartanak miséket vasárnap Srí Lankán- közölte Edmund Tillakaratne atya, a colombói katolikus egyházmegye szóvivője. Magyar rendőrök is védik a szerb határt. Észak-Macedóniában 30, Szerbiában pedig 15 magyar egyenruhás vesz részt a határrendészeti műveletekben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Holttestet találtak a tűzoltók egy kisújszállási háztűznél. Fucsovics Márton legyőzte a brazil Thiago Monteirót a müncheni salakpályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Piros Zsombor bejutott a nyolcaddöntőbe az ostravai salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - HE-DO B. Braun Gyöngyös 30:33 A listavezető Zalaegerszeg 2:1-re győzött Cegléden a labdarúgó NB II 35. fordulójában, így bebiztosította feljutását az NB I-be. Iker Casillast, a Porto labdarúgócsapatának világ- és Európa-bajnok spanyol kapusát szívrohammal kórházba szállították, de túl van az életveszélyen. Az FC Barcelona háromgólos győzelmet aratott az FC Liverpool felett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán.