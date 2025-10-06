Keresés

Külföld

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

2025. október 06., hétfő 09:44 | Magyar Nemzet
Manfred Weber Andrej Babis ANO Európai Unió csehországi választások győztese Patrióták frakció

A politikus történelmi választási győzelme után új kormány megalakítását tervezi. Visszatérése tovább erősíti a patrióta vezetők befolyását az Európai Unióban. Babis elutasítja Csehország EU-ból való kilépését és kiáll a NATO mellett, politikai irányvonala közel áll Orbán Viktor és Robert Fico szövetségi politikájához. A hétvége legkiemelkedőbb eseménye a patrióta Andrej Babis csehországi mindent elsöprő győzelme volt.

  • Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Amint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson. Eredménye újabb lehetőséget teremthet a V4-ek és a Patrióták befolyásának növelésére Európában. Babis választási győzelme után a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a Patrióták – az a politikai csoport, amelyhez ő is tartozik – tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hangsúlyozta, hogy célja annak a koalíciónak a meggyengítése, amely szerinte kedvezőtlen irányba viszi Európát.

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk – hangsúlyozta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.

Ukrajnával kapcsolatban Babis elmondta: bár adnak pénzügyi és uniós kereteken belüli segítséget, előnyben részesítik Csehország állampolgárait, ha forrásoknál kell dönteni.  „Nem fogjuk megtiltani a cseh vállalatoknak a fegyverexportot Ukrajnába – ezzel nincs semmi gond” – mondta.  De amikor az emberek nem tudják megfizetni a rákkezelést, a tanárok és az egyedülálló anyák pedig a számlákat sem tudják kifizetni, akkor ezt a pénzt inkább a cseh állampolgároknak adjuk. Az ukrán EU-tagsággal kapcsolatban pedig kijelentette, nem állnak készen az EU-ra, előbb be kell fejezni a háborút.

Fotó: MTI

