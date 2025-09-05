Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen

Megosztás itt:

Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. A rendőrség legutóbb fokozta jelenlétét az amszterdami Plantage Kerklaan kerülteben, miután az elmúlt öt napban három robbanás is történt. A legutóbb kedden kora reggel egy szendvicsező előtt robbantottak.

A rendőrség egy húszas évei elején járó férfit keres, akit egy fekete motoron láttak egy parkban. A férfit még nem tartóztatták le, és a nyomozók vizsgálják, hogy összefüggésben áll-e a három robbanás bármelyikével. Korábban ugyanebben az utcában a De Pizzabakkers pizzérialánc helyszíneit célozták meg. Csütörtök és vasárnap este is ilyen éttermeknél történt robbantás – írja a V4NA.

