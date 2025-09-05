Keresés

2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Külföld

Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen

2025. szeptember 05., péntek 07:10 | Magyar Nemzet
Hollandia erőszak Amszterdam robbantás

A holland fővárosban elszabadult a bűnözés, a lakosok biztonságban sem érzik magukat, miközben a kormány inkább a nőktől várna megoldást, nem a rendőrségtől.

  • Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen

Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. A rendőrség legutóbb fokozta jelenlétét az amszterdami Plantage Kerklaan kerülteben, miután az elmúlt öt napban három robbanás is történt. A legutóbb kedden kora reggel egy szendvicsező előtt robbantottak.

A rendőrség egy húszas évei elején járó férfit keres, akit egy fekete motoron láttak egy parkban. A férfit még nem tartóztatták le, és a nyomozók vizsgálják, hogy összefüggésben áll-e a három robbanás bármelyikével. Korábban ugyanebben az utcában a De Pizzabakkers pizzérialánc helyszíneit célozták meg. Csütörtök és vasárnap este is ilyen éttermeknél történt robbantás – írja a V4NA.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

