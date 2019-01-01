2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Ámokfutott egy idegengyűlölő férfi

Hír TV

2019. január 1., kedd 18:00, frissítve: kedd 18:01

A gázolásban szír és afgán állampolgárok sérültek meg.

Menekültek csoportjába hajtott egy idegengyűlölő férfi szilveszter éjjel a németországi Bottropban - legalább 4-en sérültek meg a balesetben. A gázolás után az 50 év körüli férfi továbbment a közeli Essenbe, ahol buszmegállóban várakozó utasokat próbált elütni. A második akciója után fogták el a rendőrök. A gázolásban szír és afgán állampolgárok sérültek meg, a rendőrök szerint az őrizetbe vételekor is idegengyűlölő kijelentéseket tevő férfi előre készülhetett az akcióra.

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