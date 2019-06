Ámokfutó lövöldözött az Egyesült Államokban, 11 halott

XXI. Század Intézet: Az EP-választás eredménye alapján az MSZP-Párbeszéd már be sem jutna az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP pedig mindent elsöprő, 80,9 százalékos mandátumarányt szerezne. A Mi Hazánk EP-választáson elért törökszentmiklósi eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom a rend pártján áll, elutasítja a „cigánykérdés” szőnyeg alá söprését - mondta Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke. A DK EP-képviselői a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójában maradnak a következő európai parlamenti ciklusban – döntött a párt elnöksége. Gyurcsányék a bevándorláspárti erőket szolgálják az új Európai Parlamentben is – közölte a Fidesz. Saját főpolgármester-jelöltet állít a Momentum - írja az Azonnali.hu. - az internetes lap úgy tudja, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem Szél Bernadett lesz a jelölt. A kormány 13 plusz 1 pontos gazdaságvédelmi akcióterve megvédi az eddig elért gazdasági eredményeket - fejtette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A Takarék Csoport és a Raiffeisen Bank is kínálják július elsejétől a babaváró hitel iránt. A falvakban otthonteremtők valamennyien jogosultak lesznek az 5 millió forintos áfa-visszatérítésre jövő év elejétől – közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. Az építőipar 2023-ig 25 ezer milliárd forintos megrendelésállománnyal rendelkezik, ennek teljesítése érdekében az ágazat termelési volumenének minden évben 10 százalékkal kell növekednie - mondta György László gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. A dél-koreai külügyminiszter mellett az áldozatok hozzátartozói is Budapestre érkeztek a dunai hajóbaleset miatt. A dél koreai államfő megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar hatóságok gyors és hatékony munkáját. A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jelentős kárt tett az esős időben terjedő gombafertőzés a szabadföldi szamócatermésben, ezért akár 20-30 százalékkal is drágább lehet a termés - közölte a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Összefogásra buzdított, a politikai, gazdasági, társadalmi és szellemi erők együttműködésének erősítését sürgette Ferenc pápa a bukaresti elnöki hivatalban román állami vezetők és a civil társadalom képviselői előtt. Nyitottságra és örömre buzdított Ferenc pápa a bukaresti a római katolikus Szent József székesegyházban celebrált szentmise homíliájában. Amennyiben az Európai Unió folytatja Koszovó kirekesztését, napirendre kerül az egyesülés lehetősége Albániával, de akár az albánok lakta Dél-Szerbiával is - üzente Brüsszelne Hashim Thaci koszovói elnök. Az iszlamista terroristák meggyilkoltak 16 embert Mozambik északi részén. Az amerikai megbízott védelmi miniszter szerint Kína túlzásba viszi a katonai műveleteket a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengeren. Bíróság engedélyezte Missouri állam egyetlen abortuszt végző klinikájának a nyitva maradását. Jeruzsálem a muszlimokhoz tartozik, és a palesztin nép fővárosa - szögezte le Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az al-Kudsz Jeruzsálem-napi megemlékezésen mondott beszédében. Tagadja, hogy szabályt szegett volna a szállodahajó kapitánya, akit a dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók – közölte a férfi ügyvédje. A meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását indítványozta a dunai hajóbaleset miatt az ügyészség. Traktor gázolt halálra egy 26 éves helyi kerékpáros nőt Ladánybenén. Egy 32 éves nő megölte anyósát Polgárdiban. Egész nyáron közlekednek majd a nosztalgiajáratok a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Babos Tímea, Fucsovics Márton kettős bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokság vegyespáros versenyében. Kovács Zsófia gerendán a legmagasabb pontszámmal jutott döntőbe a tornászok koperi világkupa-versenyén. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a házigazda azeri csapat elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés végeredménye elsősorban a magyarok teljesítményén múlik majd.