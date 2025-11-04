Keresés

2025. 11. 04.
Külföld

Ámokfutásba kezdett egy szexuális zaklatás miatt elbocsátott férfi Dél-Koreában

2025. november 04., kedd 10:32 | MTI
Dél-Korea késelés szexuális zaklatás ámokfutás

Három embert késelt meg kedden egy szöuli irodában egy 60 év körüli férfi, akit korábban elbocsátottak, mert szexuálisan zaklatta az egyik áldozatot - közölte a helyi rendőrség.

  • Ámokfutásba kezdett egy szexuális zaklatás miatt elbocsátott férfi Dél-Koreában

A közleményben Csve néven említett férfi délelőtt támadt késsel egy 50 és egy 60 év körüli nőre, valamint egy 70-es éveiben járó férfira egy építési szövetkezet irodájában a dél-koreai fővárosban. A támadásban megsebesült áldozatokat kórházba szállították, de a rendőrség szerint egyikük állapota sem volt életveszélyes.

A gyanúsítottat, aki korábban a szövetkezet vezetője volt, a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlettel vádolják a hatóságok.

Az iroda dolgozói elmondták, hogy

Csve ellen korábban eljárás indult, mivel júliusban állítólag szexuálisan zaklatta a késelés egyik áldozatát, az 50 év körüli nőt.

A nyomozás szerint a keddi támadás előtt a férfi felkereste a nőt az irodában, és megpróbált vele egyezséget kötni, miután az ügyészség pénzbírsággal akarta sújtani.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

