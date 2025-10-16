Amikor a volt elnök unatkozik: Obama és a Soros-aktivisták + videó

Barack Obama volt amerikai elnök Soros György hálózatához köthető aktivistákkal készített videót, amelyben Magyarországot "autokráciának" nevezi. Szijjártó Péter szerint a helyzet inkább szórakoztató, mint aggasztó: a volt elnök láthatóan nehezen dolgozza fel, hogy már nincs a reflektorfényben, és ilyen "hülyeségekért is lehajol" egy kis nyilvánosságért.
Hiába állítja Magyar Péter, hogy a nyugdíjakat megadóztató szakértőnek nincs köze pártjához, Simonovits András egyértelműen a Tisza győzelméről beszél - hívja fel a figyelmet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nyilvánosan kivégeztek Afganisztánban csütörtökön egy férfit, akit két ember megöléséért ítéltek halálra, az ítéletet az ország északnyugati részén lévő Bádgesz tartomány egyik stadionjában hajtották végre - közölte az afgán legfelsőbb bíróság.