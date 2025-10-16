Keresés

Külföld

Amikor a volt elnök unatkozik: Obama és a Soros-aktivisták + videó

2025. október 16., csütörtök 16:00 | Hír TV
botrány Híradó Kapronczay Stefánia Léderer Sándor Barack Obama Szijjártó Péter Soros György autokrácia K-Monitor

Barack Obama volt amerikai elnök Soros György hálózatához köthető aktivistákkal készített videót, amelyben Magyarországot "autokráciának" nevezi. Szijjártó Péter szerint a helyzet inkább szórakoztató, mint aggasztó: a volt elnök láthatóan nehezen dolgozza fel, hogy már nincs a reflektorfényben, és ilyen "hülyeségekért is lehajol" egy kis nyilvánosságért.

  • Amikor a volt elnök unatkozik: Obama és a Soros-aktivisták + videó

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Értékes dolog tűnt el az elhunyt Pécsi Ildikó kertjéből: itt találták meg – fotó!

Micsoda elismerés! A magyar válogatott fotójával büszkélkedik a Premier League bajnoka

Megnevezték Arne Slot utódját, máris új edző után néznek Liverpoolban

Megérte? Berlinből üzenik: Schäfer túl nagy áldozatot hozott a magyarokért

Újabb leleplező nyilatkozat: a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat + videó

Meglepő hír érkezett az autóversenyzőről, aki megerőszakolhatta Michael Schumacher ápolónőjét

Exkluzív élő közvetítés: MÁÉRT - Orbán Viktor és Semjén Zsolt beszéde + videó

Exkluzív élő közvetítés: MÁÉRT - Orbán Viktor és Semjén Zsolt beszéde + videó

Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói

Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói
2
Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó
3
Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne + videó
4
A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó
5
Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó
6
Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere
7
Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon
8
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó
9
India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak
10
Tisza Párt: ahol a jelöltek csak kólásdobozok + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

