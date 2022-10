Ami a hírekből kimarad

Megosztás itt:

Migránsok a vajdasági oldalon a magyar–szerb határon felállított ideiglenes határzárnál, Mórahalom térségében 2016. február 22-én. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

Így aztán önök soha nem fognak cikkeket olvasni arról, hogy az illegálisan Bajorországba érkező migránsok száma olyan szintre emelkedett, amely már kezelhetetlenné teszi a helyzetet. A bajor hatóságok kezdenek tehetetlenné válni.

Az úgynevezett anker-centrumok (közösségi szállások) túlzsúfoltak, ellenben – és talán ez a legfontosabb fejlemény! – egyre több bajor önkormányzat lázad fel, és megtagadja a közösségi szállásként használható helyiségei megnyitását.

A 2015-ös migrációs hullám eufóriája elmúlt, a felső-bajorországi önkormányzatok önkéntesen nem hajlandók az iskolák tornatermeit megnyitni közösségi szállás céljából, annak ellenére, hogy erre központi, tartományi szintű felkérést kaptak.

Fürstenfeldbruck járási vezetője, Thomas Karmasin kijelentette: még egyszer nem fogja önkéntesen – a múlthoz hasonlóan – az iskolák tornatermeit menekültek elhelyezésére átadni.

„A bevándorláspolitika szövetségi ügy, de nem kommentálnám, hogy Németország, úgy, mint korábban, támogatja a szinte megfékezhetetlen migránsbeáramlást” – jelentette ki. „Érthetetlen, hogy hét év alatt és két év koronapandémia mellett a politikának semmi más nem jut eszébe, mint hogy az iskolai tornatermek megnyitásával minél több migránst helyezzünk el. Ezért önkéntesen a tornatermeket nem nyittatom meg, a gyerekeknek joguk van két »koronaév« után szabadon sportolni” – hangsúlyozta Thomas Karmasin.

„A járási hivatal felül fogja vizsgálni, hogy milyen közösségi vagy magántulajdonban álló ingatlanokat lehetne erre a célra lefoglalni” – tette még hozzá, ami azért elég fenyegetően hangzik, és több mint megdöbbentő.

De mitől is ennyire feszült a helyzet? Míg a háborús konfliktus elől Bajorországba menekült ukránok száma az elmúlt hetekben stagnál, addig a belügyi adatok szerint a tartományba 2022-ben beáramlott illegális migránsok száma szeptemberben meghaladta a hatvanezer főt, ez a szám a tavalyinak majdnem a hatszorosa (!) – 2021-ben tizenegyezer főt regisztráltak.

A kijelölt közösségi szállások (anker-centrumok) 105 százalékosan telítettek, és naponta érkeznek új, befogadásra kötelezett illegális migránsok. A legtöbbük szír, afgán, iraki állampolgár. Nemzetközi oltalomra legnagyobb eséllyel a szírek és afgánok számíthatnak, ezt igazolják a statisztikák: 2022 első felében 78 százalékkal megnőtt a tartózkodási engedélyt kapók száma.

A szükségszállásokon élők közül sokan még 2015/16-ban érkeztek Bajorországba, akik megkapták a tartózkodás jogát, ugyanakkor még mindig nem jutottak önálló lakáshoz. Ez a helyzet megnehezíti az újonnan érkező illegális migránsok elhelyezését.

Az ukrán háborús helyzet elhúzódása miatt a hatóságok újabb ukrán menekülthullámmal számolnak. Ez tovább fogja nehezíteni a helyzetet. Joachim Herrmann bajor belügyminiszter bejelentette, hogy a kitoloncolásra kötelezettek repatriálása következetesen tovább fog folytatódni. Ugyanakkor az iráni belpolitikai események kapcsán – szövetségi belügyminiszteri ajánlásra – néhány tartomány már felfüggesztette az iráni állampolgárok visszatoloncolását.

Herrmann miniszter állásfoglalásában indulatosan reagált a szövetségi belügyminiszter felhívására, és kijelentette: az iráni helyzet, a külügyi kapcsolatok megítélése szövetségi szintű kérdés, ugyanakkor a Német Külügyi Hivatal „nem közölt velünk aktuális helyzetértékelést vagy más ezzel összefüggő információt”. Ennek ellenére Bajorország, a nehézsúlyú bűnözők kivételével, felfüggeszti az irániak kitoloncolását – hangsúlyozta a miniszter.

A belügyminiszter október 7-től visszavonásig elrendelte az osztrák és a cseh határ közelében végrehajtott, szúrópróbaszerű ellenőrzések fokozását. Az intézkedés célja az illegális migráció és az embercsempészek elleni küzdelem. Herrmann az intézkedést azzal indokolta, hogy „migrációs szakértőink becslései szerint a következő hónapokban az illegális beutazás növekedésével kell számolni, főleg a nyugat-balkáni útvonal felől”. A miniszter az Európai Unió külső határainak védelmét hiányosnak értékelte.

Ezt a mondatot ismételjük csak meg!: „A miniszter az Európai Unió külső határainak védelmét hiányosnak értékelte.”

Milyen érdekes… Mióta is hangoztatja ezt például a magyar miniszterelnök?

Mindezekből levonhatjuk ezt a két következtetést:

1.: A „Wir schaffen das!” jóemberkedő elmebaja után Bajorországba (is) beköszöntött a valóság, és megemelte zsíros kalapját, valamint lerúgta büdös gumicsizmáját is, most pedig mindenki néz maga elé, és megpróbál illatos keszkenőt szorítani az orra alá. Vagy legalább kiszellőztetni…

2.: Thomas Karmasin járási vezetőről és Joachim Herrmann bajor belügyminiszterről a liberális és neomarxista világsajtó hamarosan ki fogja deríteni, hogy szélsőjobboldaliak, valamint homofóbok. Vagy: korrupciós „ügyük” lesz hirtelen.

De semmi baj. A bűzlő valóság kovászként erjeszti a világsajtó és a háttérhatalmak ácsolta látszatvilágot.