Külföld

Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

2025. október 18., szombat 08:13 | MTI
FBI Hamász palesztin terrorszervezet palesztin terrorista Izrael ellen elkövetett támadás

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda terrorizmus gyanújával vett őrizetbe egy palesztin származású férfit Louisiana államban pénteken, mert a feltételezés szerint részt vett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadásában.

  • Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

A Lafayette városban élő Mahmúd Amin al-Muhtádi a letartóztatási iratok szerint a Hamász és a Palesztina Felszabadítása Demokratikus Front fegyveres szárnya, a Nemzeti Ellenállási Brigádok tagja, és a feltételezés szerint részt vett az október 7-i támadásban.

A nyomozati anyag szerint a férfi 2023. október 7-én felfegyverezte magát és másokkal együtt behatolt Izraelbe azzal a céllal, hogy bekapcsolódjon a Hamász által végrehajtott terrorcselekménybe. Mobiltelefonjának cellainformációi szerint a megtámadott Kfar Aza zsidó telep közelében tartózkodott.

Mahmúd al-Muhtádit a terrorizmusról szóló amerikai törvények megsértésével, valamint vízum és tartózkodási engedéllyel való visszaéléssel gyanúsítják.

A férfi 2024-ben kapott állandó tartózkodási engedélyt, úgynevezett zöld kártyát, amit az Egyesült Államok kairói nagykövetségén állítottak ki. 2024. szeptemberében lépett be az Egyesült Államokba, amikor Oklahoma államot adta meg tartózkodási helyeként, ahol szándéka szerint autószerelőként akart dolgozni, vagy vendéglátásban elhelyezkedni.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kapcsolódó tartalmak

