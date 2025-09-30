Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra

2025. szeptember 30., kedd 16:50 | Origo
Dan Keen tábornok Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma Összhaderőnemi Vezérkara

Az Egyesült Államoknak készen kell állnia a háborúra – jelentette ki Dan Keen tábornok, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Összhaderőnemi Vezérkarának elnöke. A tábornok beszédét a YouTube-on is nyilvánosságra hozták.

  • Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

„Ellenségeink már nem csupán széttagoltak, hanem egyesültek, és nekünk is egyenlő elszántsággal és egységgel kell fellépnünk… Fel kell készülnünk a háborúra” – hívta fel a figyelmet Keen a szövetségi generálisok és admirálisok előtt tartott beszédében.

A tábornok szerint az ország most olyan időszakban él, amely potenciálisan veszélyes és kiszámíthatatlan. Hangsúlyozta, hogy a katonai vezetésnek nem csupán a fenyegetések felismerésére, hanem a gyors és hatékony reagálásra is készen kell állnia. Keen megjegyezte, hogy a globális helyzet egyre összetettebb, és az ország nem engedheti meg magának, hogy megosztottan reagáljon a nemzetközi kihívásokra. 

Az egység és az elszántság kulcsfontosságú. Ha késlekedünk, az komoly következményekkel járhat – tette hozzá. A katonai figyelmeztetés összecseng az európai fejleményekkel is. Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Németország „már nem áll békében”, miközben formálisan háborúban sem áll. Nem vagyunk háborúban, de többé már nem élünk békében. Teljesen más világban élünk – fogalmazott Merz egy, a német fegyveres részvétel kockázatáról szóló kérdésre válaszolva.

A katonai és politikai vezetők egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a globális feszültségek növekedése, a geopolitikai rivalizálás és a katonai szövetségek átrendeződése miatt a nemzeteknek fel kell készülniük minden eshetőségre, beleértve a fegyveres konfliktusok lehetőségét is.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Csak a legnagyobb meserajongók tudják hibátlanul megoldani

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Sallai Nóra megszólalt a Borsnak: „Mindennap küzdök az emlékeimmel”

Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett

Akik mindig talpon maradnak: ezek a csillagjegyek a legrosszabb körülmények közt is megőrzik a jóllétüket

Nagyon pórul járt Fekete-Győr András, miután arcátlanul felkérdezte Szabó Zsófit

Keretet hirdetett Marco Rossi

Hosszú Katinka már le sem tagadhatná, hogy bővül a család – fotó

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

További híreink

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
4
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
5
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
6
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
7
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó
8
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
9
Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó
10
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!