Rendőrségi drónok használata a közlekedési szabályszegők kiszűrése érdekében

A közlekedési szabályszegők kiszűrésére a rendőrség profi technikával felszerelt drónokat is bevet - ezeket az eszközöket mutatta be a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság. Ez a technika bizonyos helyzetekben akár emberéletet is menthet.